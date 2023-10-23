Yapay zeka Yeşilçam’ın yıldızlarıyla 29 Ekim’i kutladı. Videonun sonunda herkesin gözleri doldu

Yapay zeka ile Yeşilçam’ın vefat eden yıldızlarına 29 Ekim kutlaması izleyenlerin tüylerini diken diken ederken, video öyle bir sürpriz sonla bitti ki herkesin gözleri doldu. İşte o video.

Yapay zeka Yeşilçam’ın yıldızlarıyla 29 Ekim’i kutladı. Videonun sonunda herkesin gözleri doldu

Sosyal medya içerik üreticisi Gökhan Bütünler’in yapay zeka kullanarak 29 Ekim videosu yayınladı. Videoda Yeşilçam’a adını altın harflerle kazımış ve aramızdan ayrılmış olan sanatçıların görüntüleri ve seslerini bire bir taklit eden yapay zeka ile 29 Ekim mesajı verildi.

Videoda sırasıyla Cüneyt Arkın, Zeki Müren, Cem Karaca, Özkan Uğur, Levent Kırca, Kemal Sunal, Barış Manço, Yıldız Kenter, Fatma Girik, Münir Özkul, Adile Naşit, Ferhan Şensoy, Tarık Akan, Sadri Alışık’a yer verildi.

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Sanatçıların yapay zeka ile seslendirilmesinden sonra ise videonun sonunda yine yapay zeka ile yeniden sesi oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün videosu geliyor.

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