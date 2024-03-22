Özgür Demirtaş'ın İstanbul'da hangi adaya oy vereceği ortaya çıktı

Yerel seçimlere 9 gün kala siyasi hava git gide ısınmaya devam ediyor. Tüm gözlerin çevrildiği ve sandık sonuçlarını merakla beklendiği megakent İstanbul’da başkanlık yarışını hangi adayın kazanacağı ise merak konusu oldu.

Adayların vaatleri ve birbirleri ile polemikleri kadar toplumda tanınırlığı yüksek olan isimlerin siyasi tercihleri de çoğu zaman merak konusu olmuştur.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’IN OY TERCİHİ KİMDEN YANA

Ekonomi alanında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile gündem yaratan ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’ın oyunun rengi belli oldu.

Demirtaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun gönderilerini beğenmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Yerel seçim atmosferine henüz girilmemişken Ekrem İmamoğlu’nun gönderilerini beğenmesi ve çalışmalarını tebrik etmesi ile ön plana çıkan Demirtaş, yerel seçim sürecinde de İmamoğlu’nun gönderilerini beğenemeye devam etti.

Son bir hafta içerisinde İmamoğlu’nun gönderilerini beğenen Demirtaş bunun yanı sıra CHP’nin İzmir adayı olan Cemil Tugay’ın “Genel Başkanımız Özgür Özel 22 Mart 2024 Cuma günü İzmir’e geliyor” paylaşımını beğendi.

İSTANBUL’DA OTURUYOR

Özgür Demirtaş’ın İmamoğlu’nun gönderilerini beğenmesi ve İstanbul’da ikamet ettiği bilgileri ile birlikte yerel seçimlerde İstanbul’da oyunu İmamoğlu’na vereceği tahmin ediliyor.

Bu bilgilerin yanı sıra sosyal medya hesabından Murat Kurum’un hiçbir gönderisini beğenmemesi ve AKP’nin adayı olan Murat Kurum’u takip etmemesi, İmamoğlu’na oy vereceği iddialarını güçlendirecek cinste oldu.