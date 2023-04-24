Özgür Demirtaş'tan Bakan Nebati'ye cevap. En son ortaokulda duyduk

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyaset arenası kızışırken, Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri tepki çekti. Nebati'nin sözlerine ekonomist Özgür Demirtaş tepki gösterdi.

Özgür Demirtaş'tan Bakan Nebati'ye cevap. En son ortaokulda duyduk

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yalnızca 3 haftalık bir süre kaldı. Seçim atmosferine girilen süreçte zaman zaman siyasi parti temsilcilerinin de birbirlerine karşı söylemlerinde sınırları oldukça zorladığı gözlerden kaçmıyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin partisinin Silifke İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak kullandığı, ''Sen bir eziksin. Sen git ağla. Biz işimizi yapıyoruz.'' şeklindeki ifadelerine toplumun birçok kesiminden tepkiler yükseldi.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Ekonomist Prof. Özgür Demirtaş da Bakan Nebati'nin bu üslubuna Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

''Bir bakan asla böyle bir açıklama yapmamalı diyen'' Demirtaş, ''biz en son ortaokulda duyduk böyle cümleleri '' diyerek bir devlet adamının kullanması gereken dil konusunda Bakan Nebati'ye uyarıda bulundu.

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