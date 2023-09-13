Özgür Erdursun asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı. Artık senede bir kere olacak

Biz bölgesel asgari ücreti konuşmuyoruz. Konuşulabilir bizim ülkemizde. Diyelim Hakkari'de bir kişi, yanında bir kişi çalışıyor. Bu parayı verebilmesi için iş yerindeki cirosunun bu kadar artması mümkün değil. İstanbul'dakinin de bu parayla geçinebilmesi mümkün değil. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz.