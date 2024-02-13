Özgür Özel: 5 kişilik parti heyetimiz Erzincan'daki göçük bölgesine hareket etti

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Özgür Özel: 5 kişilik parti heyetimiz Erzincan'daki göçük bölgesine hareket etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada, altın madeninde göçük altında kalan işçiler için 5 kişilik heyetin Erzincan’a hareket ettiğini duyurdu.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde göçük meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada, altın madeninde göçük altında kalan işçiler için 5 kişilik heyetin Erzincan’a hareket ettiğini duyurdu.

Özel, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ettiklerini belirterek, ”Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir” ifadelerini kullandı.

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