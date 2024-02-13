Zehir saçan facianın uydu görüntüsü. Hay paranız altınınız batsın

Erzincan'ın İliç ilçesinde daha önce onlarca kez protestolara maruz kalsa da Anagold Madencilik tarafından altın madeni inşa edildi. Maden hakkında daha önce yapılan şikayetler sonucu faaliyetlerine son verilmiş olsa da, 3 ay sonra tekrar faaliyete geçmişti.

Altın madeninde bugün saat 14.28 sıralarında göçük meydana gelirken, tonlarca siyanür Fırat Nehrine doğru akıyor. Ayrıca göçük altında da 9 madencinin kaldığı düşünülüyorken, 400 kişiyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Altın medeninin uydu görüntüsü ortaya çıktı. İşte göçük sonucu tonlarca siyanürün aktığı alan.