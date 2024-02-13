Türkiye Erzican'daki maden faciasını Yeniçağ'dan öğrendi. İşte Yeniçağ'ın gelişmeleri anbean aktaran o haberleri

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Erzican'daki maden faciasını Yeniçağ'dan öğrendi. İşte Yeniçağ'ın gelişmeleri anbean aktaran o haberleri
Erzincan'ın İliç ilçesinde öğle saatlerinde bir altın madeninde, 9 işçinin altında kaldığı göçük ve ardından toprak kayması felaketi meydana geldi. Yaşanan faciayı ilk bildiren ve edindiği bilgileri anbean Türkiye’ye ulaştıran Yeniçağ’ın konuya ilişkin tüm haberleri derlendi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olaydan sonra bölgeye sevk edilen 400 üzerinde arama kurtarma personeli, göçük altında kaldığı öğrenilen 9 işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde daha önce onlarca kez protestolara maruz kalsa da Anagold Madencilik tarafından altın madeni inşa edildi. Maden hakkında daha önce yapılan şikayetler sonucu faaliyelerine son verilmiş olsa da, 3 ay sonra tekrar faaliyete geçmişti.

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TÜRKİYE ERZİCAN'DAKİ MADEN FACİASINI YENİÇAĞ'DAN ÖĞRENDİ

Erzincan’da yaşanan altın madeni göçüğü ve toprak kayması felaketine dair Yeniçağ gazetesi sıkı çalışmalarıyla birçok yeni bilgi edinerek haberleri okurlarına ulaştırdı.

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İşte Yeniçağ’ın yoğun çabalarıyla ortaya koyduğu, vahim olaya ilişkin gelişmeleri anbean aktaran o haberleri:

SİYANÜR VE SÜLFÜRİK ASİT ATIK DAĞLARI ÇÖKTÜ FIRAT'A İLERLİYOR. İŞÇİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDI. KORKULAN OLDU

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/siyanur-ve-sulfurik-asit-atik-daglari-coktu-firata-ilerliyor-isciler-gocuk-altinda-764732h.htm

İŞTE SİYANÜR DAĞLARININ ÇÖKME ANI. FIRAT NEHRİ'NE İLERLİYOR

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/iste-siyanur-daglarinin-cokme-ani-firat-nehrine-ilerliyor-764749h.htm

HAY ALTININIZ BATSIN! ALTIN MADENİNDE FACİA. ALTIN VE PARA HIRSI MİLYONLARCA İNSANI ZEHİRLEYECEK

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/hay-altininiz-batsin-altin-madeninde-facia-altin-ve-para-hirsi-milyonlarca-insani-764757h.htm

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI: GÖÇÜK ALTINDA 10-12 KİŞİ VAR

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erzincan-belediye-baskani-gocuk-altinda-10-12-kisi-var-764759h.htm

GÖÇEN ALTIN MADENİNİ İŞLETEN ŞİRKETTEN AÇIKLAMA. 'ACİL DURUM PLANINI DEVREYE ALDIK'

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gocen-altin-madenini-isleten-sirketten-aciklama-acil-durum-planini-devreye-aldik-764767h.htm

SON DAKİKA... İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: 9 İŞÇİDEN HABER ALINAMIYOR 400 KİŞİYLE ARAMALAR SÜRÜYOR

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/son-dakika-icisleri-bakani-yerlikaya-9-isciden-haber-alinamiyor-400-kisiyle-764771h.htm

ZEHİR SAÇAN FACİANIN UYDU GÖRÜNTÜSÜ. HAY PARANIZ ALTININIZ BATSIN

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/zehir-sacan-facianin-uydu-goruntusu-hay-paraniz-altininiz-batsin-764782h.htm

ÖZGÜR ÖZEL: 5 KİŞİLİK PARTİ HEYETİMİZ ERZİNCAN'DAKİ GÖÇÜK BÖLGESİNE HAREKET ETTİ

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ozgur-ozel-5-kisilik-parti-heyetimiz-erzincandaki-gocuk-bolgesine-hareket-etti-764783h.htm

FAHRETTİN KOCA'DAN ZEHİR SAÇAN FACİA HAKKINDA AÇIKLAMA: TOPRAK ALTINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN KİŞİLERE HENÜZ ULAŞILAMADI

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/fahrettin-kocadan-zehir-sacan-facia-aciklamasi-toprak-altinda-oldugu-dusunulen-764785h.htm

FACİANIN ÜZERİNDEN 4 SAAT GEÇTİ. 9 İŞÇİDEN HALA HABER ALINAMIYOR

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/facianin-uzerinden-4-saat-gecti-9-isciden-hala-haber-alinamiyor-764789h.htm

FIRAT NEHRİ'NE SİYANÜR SIZDI MI? ERZİNCAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/firat-nehrine-siyanur-sizdi-mi-erzincan-valisinden-aciklama-geldi-764791h.htm

SON DAKİKA... ERZİNCAN'DA BİR İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/son-dakika-bir-isci-gocuk-altindan-kendi-imkanlariyla-cikti-764795h.htm

ERZİNCAN'DA FACİANIN YAŞANDIĞI MADEN ŞİRKETİNİN GEÇEN YIL 7.2 MİLYON DOLAR VERGİ BORCUNUN SİLİNDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erzincanda-facianin-yasandigi-maden-sirketinin-gecen-yil-7-2-milyon-dolar-vergi-764798h.htm

ERZİNCAN'DA YAŞANAN GÖÇÜKTEKİ SKANDAL ORTAYA ÇIKTI. ÇATLAĞI GÖREN 6 İŞÇİ ÇALIŞMAYIZ DEYİP ALANI TERK ETMİŞ

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erzincanda-yasanan-gocukteki-skandal-ortaya-cikti-catlagi-goren-6-isci-calismayiz-764800h.htm

MADEN FACİASI BÖLGESİNDEN SICAK GÖRÜNTÜLER. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/maden-faciasi-bolgesinden-sicak-goruntuler-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-764805h.htm

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