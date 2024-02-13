Erzincan'da yaşanan göçükteki skandal ortaya çıktı. Çatlağı gören 6 işçi çalışmayız deyip alanı terk etmiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan’ın İliç ilçesinde bir altın madeni arama sahasında meydana gelen göçük ve toprak kayması felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. 2022 yılında Özdağ’ın uyardığı o maden sahasında gerçekleşen olayın, çevre felaketine dönmesi endişeleri devam ediyor.

Özdağ ayrıca felaketin yaşandığı bölgede kesinleşmiş 9 kişinin göçük altında olduğunu, olayın vardiya değişim saatinde meydana geldiği için alanda kırıcılar ve kamyonların başında 150-200 kişinin bulunabileceğini belirtti. Olay anında kaç insanın sahada olduğunun henüz bilgisi gelmedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kayması hakkında açıklama yaptı. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“İliç’te yaşanan felaket göz göre göre olmuş. Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp burada çalışmayız demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş. Kesinleşmiş 9 kişi göçük altında. Olay vardiya değişim saatinde olmuş. Kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada olmuş. 150-200 kişinin bulunabileceği bir saha orası ve henüz tespit edememişler oradaki insan sayısını.”