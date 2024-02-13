Facianın üzerinden 4 saat geçti. 9 işçiden hala haber alınamıyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde daha önce onlarca kez protestolara maruz kalsa da Anagold Madencilik tarafından altın madeni inşa edildi. Maden hakkında daha önce yapılan şikayetler sonucu faaliyelerine son verilmiş olsa da, 3 ay sonra tekrar faaliyete geçmişti.

Altın madeninde bugün saat 14.28 sıralarında göçük meydana gelirken, tonlarca siyanür Fırat Nehrine doğru akıyor. Ayrıca göçük altında da 9 madencinin kaldığı düşünülüyorken, 4 saattir 400 kişiyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

FACİANIN UYDU GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Altın medeninin uydu görüntüsü ortaya çıktı. İşte göçük sonucu tonlarca siyanürün aktığı alan. Zehirli atıkların Türkiye’nin en önemli su ve hidroelektrik kaynağı olan Fırat Nehri’ne ulaşma ihtimali de korkutuyor. Yaşanan bu çevre felaketinin daha da büyük bir krize dönüşmesinden endişeleniliyor.

YERLİKAYA: 9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, meydana gelen kazayla ilgili madende 667 çalışan olduğunu ve 9 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Yerlikaya, arama kurtarma için 400 kişinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

4 SAVCI ATANDI

Adalet Bakanlığı olayla ilgili 4 savcının görevlendirildiğini söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, “Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.

GÖZLER ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik’in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14:30’da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI: MADENİN FAALİYETİ DURDURULDU, İYİLEŞTİRME YAPILANA KADAR ÇALIŞMASINA İZİN VERİLMEYECEK

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği. Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini DURDURUYORUZ! İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına İZİN VERİLMEYECEK."

“6 AMBULANS VE 2 UMKE TİMİ GÖREVLENDİRİLDİ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetinin görevlendirildiğini duyurdu. Koca, “Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun” dedi.

"TOPRAK ALTINDA KALANLAR VAR"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İşçilerimizden toprak altında kalanların ihbarını aldık. Sayı tam net değil. AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün arkadaşlarımız burada. Toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını, sonucun ne olduğunu ara ara paylaşacağım. Hassas bir konu." ifadelerini kullandı.

"10-12 İŞÇİNİN TOPRAK ALTINDA OLMA İHTİMALİ VAR"

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da olayla ilgili yaptığı konuşmada, kurtarma çalışmalarının başladığını bildirerek, 10-12 işçinin toprak altında olma ihtimali olduğunu söyledi.

"BÖYLE BİR KAZA İLK"

İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ise "Toprak altında kalanlar var, tam sayı net değil. Arama çalışmaları sürüyor. Benzer bir durum yaşanmamıştı. Böyle bir kaza ilk" ifadelerini kullandı.

AFAD: ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

AFAD yaptığı açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MADEN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Toprak kayması sonrasında madeni işleten Anagold firmasından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anagold Çöpler Altın Madeni işletmemizde, 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz.

Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.

Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz"

MİLYONLARCA TON ZEHİRLİ ATIK FIRAT NEHRİNE DOĞRU AKIYOR

Siyanür ve sülfürik asit atık maddeleri akıyor. Milyonlarca ton zehirli atık Fırat Nehri’ne doğru ilerliyor. Milyonlarca insan zehirlenebilir.

AKŞENER: İKTİDARI UYARMIŞTIK. BUGÜN EN KORKULAN SENARYOLARDAN BİRİNİ YAŞIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan İliç'te Anagold'un siyanür sızdırmasıyla gündeme gelen altın madenindeki göçüğe ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum... Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz... Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız... Ülkemizin bir daha böylesi felaketlerle sınanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

ÜMİT ÖZDAĞ DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ toprak kaymasının meydana geldiği madenin daha önce kapatıldığını söyleyerek, “Bu madeni Zafer Partisi geçici olarak kapattırmıştık. Sonra yine açtılar. Bu felakete yol açtılar” paylaşımını yaptı.

“YARGI KORUMASI SAĞLANDI”

Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük yaptığı açıklamada, “Tasarlanmış, planlanmış bir cinayettir bu. Katliam olarak algılanması lazım” dedi.

Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) yapılan açıklamada geçmiş yıllarda şirkete açılan davalara yargı koruması sağlandığı belirtilerek, “Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı aktarılmaktadır. Geçmişte siyanür sızıntısı ile gündeme gelen madenin ruhsatı iptal edilmediği gibi kar hırsıyla kapasitesinin artırılması, TTB’nin de aralarında olduğu örgütlerin hukuk mücadelelerine karşın şirkete yargı koruması sağlanması; yaşanan faciaya açıkça davetiye çıkarmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyor, göçük altında kalan emekçilerin bir an önce sağ salim çıkarılmalarını umuyoruz” denildi.

“ORTADOĞUYU ETKİLEYECEK”

İliç Savunucusu Sedat Cezayirlioğlu yaptığı açıklamada yaşanan felaketin Ortadoğu’yu etkileyeceğini belirterek, “Bu, Türkiye’nin iki büyük nehrinden biri. Fırat Nehir ve Barajı Karasu kolu. Bu baraj, Keban, Atatürk, Karkamış, Karakaya, Birecik barajlarını etkiliyor. Harran’ı besliyor. Ortadoğu’ya gidiyor. Ortadoğu’yu etkileyecek bir felaket yaşanıyor şu anda Türkiye’de.” ifadelerini kullandı.

“SİYANÜRLÜ TOPRAK KAYDI”

CHP’li İlhan Cihaner yaptığı açıklamalarda ‘Siyanürlü toprak kaydı’ dedi. Cihaner kayan yerin siyanür barajı olduğunu söyleyerek, “Yüzlerce dönüm büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. bu bir toprak kayması değil. burada devasa dağ büyüklüğünde bir siyanürün içi var o siyanürlü toprak kaymış durumda. siyanür barajı, siyanürün içinin tutulduğu o yığın kaymış durumda. bu sanki doğal bir toprak kayması gibi veriliyor. bunlar şimdi kontrolsüz bir alana dağıldı. bunun yaşanması kaçınılmazdı zaten. büyük bir çevre felaketi ve büyük bir emekçi katliamı tartışmasız” diye konuştu.

CHP HEYET GÖNDERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç’te yaşanan felaketle ilgili 5 kişilik bir heyetin bölgeye gönderildiğini açıkladı. Özel Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Erzincan İliç’te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu’dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir.”

2022'DE SIZINTI OLMUŞTU

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 21 Haziran’da siyanür çözeltisinin taşındığı boru patlamıştı. Madeni işleten Anagold Madencilik firmasına göre 20, madende inceleme yapan bilirkişi heyetine göre 210 metreküp siyanür çözeltisi toprağa karışmıştı.

Altın madenciliğini durdurmak için mücadele eden ilçe sakini Sedat Cezayirlioğlu, siyanürlü bileşiğin maden havzasındaki derelere, Fırat Nehri ve havzasına karıştığını belirtmişti.

CEZA KESİLMİŞ AMA AÇILMIŞTI

Altın madeni siyanür sızıntısı nedeniyle 16,4 milyon liracık ceza kesilip faaliyeti durdurulmuş, ama 3 ay sonra açılmıştı.