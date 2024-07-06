Özgür Özel: Aşırı sağa karşı sandığa gidin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş’te Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi toplantısına katıldı. Özel’e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Parti Meclisi Üyesi Emin Umut Dikili ve eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak eşlik etti.

Özel toplantı kapsamında yaptığı konuşmada, Fransa’da yarın yapılacak erken genel seçimlerinin ikinci turuna ilişkin çağrı yaptı. Özel, “Yarın Fransa’da oy kullanacak olan ve sözümüze değer veren tüm Fransız vatandaşı Türkleri bir kez daha aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

"TARİHSEL BİRİKİME SAHİBİZ"

Özel Avrupa ve dünya genelinde yapılan seçimleri vurgulayarak, “Avrupa’da ve dünyada aşırı sağ yükseliyor ancak bu, solun ve sosyal demokrasinin gerileyeceği anlamına gelmemeli. Sosyalist Enternasyonal üyesi partiler olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirecek politikaları üretebilecek kapasiteye ve tarihsel birikime sahibiz. İnsanlarımıza bunu daha iyi anlatıp onları aşırı sağın yanıltıcı ve akıl çelici söylemlerine karşı uyarmak ve uyandırmak hepimizin elimizde. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart seçimlerinde bunu başarabildik. Solun en önemli ve değişmez ilkelerinden birisi olan ‘değişim’ prensibi ile vatandaşlarımıza sosyal demokrasinin çağın şartlarına ayak uydurabileceğini ve gerçek sorunlarına kalıcı çözümler üretebileceğini gösterdik” dedi.