Özgür Özel Bahçeli’nin arkasından konuştu. Meclis'teki resepsiyonda yüzüne karşı konuşamamıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün akşam saatlerinde Tv100’de katıldığı bir canlı yayında Devlet Bahçeli ile girdiği polemik hakkında açıklamalarda bulundu.

Dün akşam resepsiyonda Bahçeli’nin söylediklerine alınmadığını belirten Özel, bugün Tv100 canlı yayınında ise Bahçeli’yi sert bir dille yine eleştirdi.

TBMM resepsiyonunda skandal diyalog. Bahçeli: Birbirimizi kırmıyoruz inşallah... Özel: Yok yok...

Özel, Tv100’de yaptığı konuşmada, “Bahçeli'nin 4 gazeteciyi, beni ve Sinan Ateş'in ailesini tehdit etmesini eleştirdim. Meclis'te rastladığımızda da sözlerini siyaseten söylediğini belirtti.

Erdoğan, normalleşmeyi bitirmeye yönelik çok sert sözler söyledi. Teğmenlerin yeminiyle ilgili sert sözler söyledi. Devlet Bey görüğüm kadarıyla şunu yapmak istiyor: Normalleşmeye biz de katılalım, tek başına CHP'ye kalmasın.

“DEVLET BEY’İN YAPTIĞI SİYASET KURUMUNU YIPRATAN BİR ŞEY”

Devlet Bey'in yaptığı siyaset kurumunu yıpratan bir şey. Sabahki sözlerin dozu çok kaçıktı. Meclis'teki tavrı böyle olunca bu siyaseti yıpratıyor.

Türkiye siyasetini kafes dövüşünden çıkarmamız lazım. Bir yuvarlak masaya sizlerin bizi davet etmesi lazım. Biz Biden ile Trump'tan geri kalabilir miyiz?” ifadelerini kullandı.

ÖZEL BAHÇELİ’YE "KIRILMIYORUM" DEDİ ERTESİ GÜN YİNE ELEŞTİRDİ

Özgür Özel dün Bahçeli’nin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" sorusuna, "Yok yok. Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diye yanıt vermişti.

NE OLMUŞTU?

MHP Lideri Bahçeli, dün sabah yasama yılının ilk gününde hem siyasetçileri hem gazetecileri açık açık tehdit etmişti. Bahçeli, grup toplantısı konuşmasında “Kapımızda baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar koparırız. Buradan sesleniyorum Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi ayağınızı denk alın” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Özgür Özel’i de sert bir dille eleştirmişti.

Özgür Özel ile Devlet Bahçeli, Meclis resepsiyonunda dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Devlet Bahçeli ile Özgür Özel el burada el sıkıştı.

Bahçeli Özel’e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" ifadelerini kullandı.

Özel ise Bahçeli'ye, "Yok yok. Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.