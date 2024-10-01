TBMM resepsiyonunda skandal diyalog. Bahçeli: Birbirimizi kırmıyoruz inşallah... Özel: Yok yok...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2 aylık aradan sonra yasama çalışmalarına başladı. 28. dönem 3. yasama yılının açılış töreni gerçekleştirildi.

Oturum başlamadan önce CHP Meclis Grup yönetimi milletvekillerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkılmasını istediği bir mesaj iletti.

CHP Grubundan 16 milletvekili, Erdoğan salona girdiğinde Genel Kurul’a girmeyerek kuliste bekledi. CHP Grubu, Erdoğan kürsüye gelirken ayağa kalktı fakat alkışlamadı.

Konuya ilişkin Özgür Özel, "Normalleşme adımlarının ne partime zararı var, ne ülkeme zararı var" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylar sonrası TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda birçok siyasi karşı karşıya geldi. En dikkat çeken karşılaşma ise MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

BAHÇELİ: BİRBİRİMİZİ KIRMIYORUZ İNŞALLAH... ÖZEL: YOK YOK...

Özel ile el sıkışan Bahçeli, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" ifadelerini kullandı.

Özel ise Bahçeli'ye, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

MHP Lideri Bahçeli, yasama yılının ilk gününde hem siyasetçileri hem gazetecileri açık açık tehdit etti. Bahçeli partisinin grup toplantısı konuşmasında, Sinan Ateş cinayeti davasına atıfta bulunarak “Kapımızda baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar koparırız. Buradan sesleniyorum Halk TV ve Cumhuriyet Halk Partisi ayağınızı denk alın” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olayda Bahçeli'nin Özgür Özel ve CHP hakkında grup toplantısında farklı, yüz yüze farklı konuşması, öte yandan Özgür Özel'in ise yaşanan duruma tepkisiz kalması büyük tepkilere neden oldu.