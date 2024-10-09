Özgür Özel: Bedelini ben ödeyeceğim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel: Bedelini ben ödeyeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mecliste ayağa kalkmalarına ilişkin, "Biz Erdoğan'ın şahsına ayağa kalkmadık. Bedeli neyse ben ödeyeceğim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Fernas işçilerini ziyaretinin ardından basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Özgür Özel, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Töreni'nde partisinin milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılaması sorusu yöneltildi. Özel, "Erdoğan'ın şahsına değil, makamına saygımızdan ayağa kalktık. Ne Erdoğan ile anayasa yapmaya ne de uzlaşmaya niyetimiz var." dedi.

CHP seçmeni üzme peşinde olmadıklarını söyleyen Özel, "Erdoğan'ın şahsına değil, makamına saygımızdan kalktık. Biz anayasa yapmak, koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim. Bundan kırılmış kim varsa hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı.

"BEDELİNİ BEN ÖDEYECEĞİM"

En çok oyu alarak cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçmenlerine hürmeten ayağa kalktıklarını vurgulayan Özel, "CHP seçmenini üzme peşinde değiliz. Biz anayasa yapmak, koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık. Erdoğan ile mücadele ediyoruz. En çok oyu alarak cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçmenlerine hürmeten ayağa kalktık. Biz bu iktidarı değiştirmek istiyoruz. Erdoğan'ın şahsına değil, makamına saygımızdan kalktık. Biz kimsenin yaptığını unutmuyoruz. Ne Erdoğan ile anayasa yapmaya ne de uzlaşmaya niyetimiz var. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim. Bundan kırılmış kim varsa hakkını helal etsin." dedi.

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