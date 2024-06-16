Özgür Özel: Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum

Düzenleme: Kaynak: AA
Özgür Özel: Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum

Özgür Özel “Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz” diyen bir vatandaşa tepki gösterdi ve Filistin için ne kadar çalıştığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı için gittiği memleketi Manisa’da bir vatandaş ile tartıştı.

Bayram namazı sonrası cami çıkışından vatandaşlardan biri Özel’e, “İsrail’e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas’ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz!” dedi.

Bu söz üzerine sinirlenen Özel vatandaşa şu ifadeleri kullanarak Filistin için ne kadar çok çalıştığını anlattı:

“Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, ‘Filistin’i tanıyın’ dedim. İspanya, Filistin’i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, ‘sen Filistin için mücadele ediyorsun’ diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?”

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