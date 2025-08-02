Özgür Özel, bunları bilmiyor mu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Hayırlı uğurlu olsun. Meclis Komisyonu yasa yapacak olan, verdiği kararlarla tarihin akışını değiştirecek bir komisyon değil. CHP'nin her zaman dediği gibi kapalı kapılar ardında konuşmak yerine konuşulacaksa burada konuşulsun dedik. Herkesin derdini anlatacağı bir komisyon olmalı. Doğruya doğru diyeceğimiz, yanlışa yanlış diyeceğimiz, anayasa tartışmalarının içinde olmayacağımız bir süreç. Komisyonda da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkeleri üzerine bir çivi çakacağım diyenlerle yol yürümeyiz.” dedi.

“Devralacağımız iktidarda milletin parasını terörle mücadeleye değil emekliye asgari ücretliye harcamak istiyoruz.” diye konuşan Özel, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokacaklarını ve gençlerin Avrupa’da serbestçe dolaşabileceğini anlattı...

Bu serbest dolaşım konusu, nedense bana çocuklara elma şekeri vaadinde bulunmak gibi geldi...

Öyleyse, Özgür Özel’in seçtiği komisyon üyelerinin de “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkeleri üzerine bir çivi çaktırmayacak” kişiler olması gerekir değil mi?

Ne gezer... Çoğunluğu, önceki yıllarda HDP’ye destek vermiş... Komisyon da “basına kapalı”, yani kapalı kapılara ardında toplanacak!

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Aslında AKP iktidarı da ilk yıllarında “Avrupa Birliği’ne girersek zengin olacağız, serbest dolaşım mümkün olacak” diye gündüz vakti havai fişekler patlatıyordu... Yandaş medyaları da Türk çiftçisini pahalı ürün üretiyor diye suçluyordu...

Peki, “Türk-Arap-Kürt ittifakı”, “Cumhurbaşkanı’nın bir yardımcısı Kürt, diğer yardımcısı Alevi olsun”, “Osmanlı millet sistemine dönün”, “İsrail bölgede ulus devlet istemiyor” söylemlerini ne yapacağız?

Bunlar da elma şekeri ama zehirlisi...

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Tom Barrack, asıl hedefi sona saklamış; Müyesser Yıldız’ın nakline göre “Batıya doğru uzanan bölge için değil, doğuya doğru uzanan tüm bölge için bu güvenlik mekanizmasının merkezi olmamız gerekiyor... Benim patronum sonuç istiyor. Ve burada istediği şey şu: Türkiye’nin Amerika ile yan yana, daha yüksek bir öneme ulaşması. Ortadoğu’nun bir tür İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde barışa kavuşması. Herkes kendi bakış açısını koruyabilir ama bir uyum sağlanmalı. Ve bunu kendi görev süresi içinde yapmak istiyor.

Sadece düşünün, Abraham Anlaşmaları’nı, bölgenin güçlü oyuncularından Türkiye’yi; ki Türkiye her geçen gün bölgedeki önemini artırıyor; birleştirdiğinizi... Ama sadece Türkiye değil; Arap olmayan nüfusu Müslüman ağırlıklı bir ülke olarak Türkiye, İsrail, Körfez, Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, kuzeye çıkın Azerbaycan, Ermenistan... Bunları birleştirdiğinizde dünyanın en güçlü bölgesi ortaya çıkar. Neden olmasın?” diyor.

İşte Türkiye’yi Türk devleti olmaktan çıkaracak, Yahudi sermayesinin yönettiği, geçici süreyle adı “Türkiye Birleşik Devletleri” olarak gösterilen “Büyük Orta Doğu Projesi”nin asıl adı olan “Büyük İsrail Projesi” budur.

Dünyadaki bütün Yahudileri buraya toplasanız, 25 milyon eder... Bu kadar nüfusla büyük devlet kurulmaz ama Türkiye’nin gücü kullanılarak, büyük devlet kurulur, dümeninde Yahudiler olur! İsrail, ancak bu şekilde büyük İsrail olabilir?

Bu itibarla; PKK’nın, PYD/YPG’nin, PJAK’ın, El Kaide’nin, IŞİD’in, El Nusra’nın, HTŞ’nin ve bölgedeki diğer terör örgütlerinin ve Türkiye’deki açılım süreçlerinin asli görevi, Büyük İsrail’e zemin hazırlamaktır.

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Aslında bu süreçler 1987’de İstanbul’da başlatıldı!

Genel Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan IULA - Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’ne bağlı olarak, 11 Eylül 1987 tarihli T.C. Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle İstanbul’da, “Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı”, kısa adıyla “IULA-EMME” kuruldu, belediyeler koşa koşa üye oldu...

MHP’nin 2002 seçim bildirgesinde “Türkiye, Ürdün, İsrail, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Lübnan ve Filistin'in yer alacağı, 'Doğu Akdeniz Birliği'nin oluşturulması için girişimde bulunulacaktır.” denilmişti.

Tom Barrack, bu projeye, Ermenistan ve Azerbaycan’ı da katıyor...

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Siyasal İslam politikası ile iktidara gelen Tayyip Erdoğan’ın 2004 yılında, Cidde'de İslam Ortak Pazarı'na karşı çıkması ise projenin ilk uygulamalarından biriydi.

Dönemin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Kuveyt'te yapılan “Irak'a Komşu Ülkeler Toplantısı”nın açılışında ''Kendi bölgemize sahip çıkma cesaretini göstermeliyiz'' dedikten sonra, bölgeyi Akdeniz ve Güney Avrasya ile birlikte tüm Ortadoğu'nun güvenliği ve refahı ile “bütünleştirme” konusunda önemli bir rol oynayabileceklerini söyledi.

Projenin asıl sahibi ABD’nin bölge valisi Tom Barrack da 2025 yılında bunları söylüyor işte...

Komisyon deyip geçmeyin... Özgür Özel, bunları bilmiyor mu?