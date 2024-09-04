Özgür Özel 'En büyük destekçim' demişti. İlyas öğretmen hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde köy enstitüsü son mezunlarından 100 yaşındaki emekli öğretmen İlyas Kalay yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En büyük destekçimi kaybettim" diyerek bir taziye mesajı paylaştı. İlyas Kalay için Salihli Küçük İmam Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. İlyas Kalay cenaze töreninin ardından Asri Mezarlıkta toprağa defnedildi.

Cenaze namazına Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özdem, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Enver Akgül ile Kalaylı ailesi ve yakınları iştirak etti. Cenaze törenine katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Öze, İlyas Kalay için bir çelenk gönderdi.

'SALİHLİ'DEKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİM' DEMİŞTİ



CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “90 ve 95'inci yaşlarını birlikte kutladığımız, 100'üncü doğum günü için gelecek sene Öğretmenevi’nde yaş günü planladığımız Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından Cumhuriyet öğretmeni, Salihli’deki en büyük destekçim, çok değerli büyüğüm İlyas Kalay amcamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Hem 100'üncü yaşını hem CHP iktidarını görecek ve birlikte kutlayacaktık sözümüz böyleydi ama buraya kadar dayanabildi. İlk seçimlerden sonra iktidar olduğumuzda bu haberi mezarı başında kendisiyle bizzat paylaşacağım. Hepimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.