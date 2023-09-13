Özgür Özel gizli görüşmenin detaylarını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun ağzından sadece iki kelime çıktı

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen gizli konuşmanın detaylarını aktardı.

Özgür Özel gizli görüşmenin detaylarını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun ağzından sadece iki kelime çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Grup Başkanvekili Özgür Özel, gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuştu.

Küçükkaya, Özel'le yaptığı görüşmeyi şu ifadelerle açıkladı;

"Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberlerini okudum ve Özgür Bey'i aradım.
Birazcık detay verdi, o kısımlar sizde kalsın dedi. Belli çerçevede sorular sordum. Kılıçdaroğlu, size sitem etti mi? sorusunu sordum o da hayır dedi. Genel başkanımız son derece medenidir. İki medeni insan olarak uzun uzun sohbet ettik dedi.

Kemal Bey, benden sadece bir tek şey rica etti. Bazı duygusal konuşmalar geçmiş. Kemal Bey, bu konuşulanların kamuoyuna yansımamasını rica etti.

Özgür Özel, 'Ben CHP'nin evladıyım. Cuma günü kamuoyuna açıklama yapacağım. Hazırlanıyorum' dedikten sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Hayırlı olsun' dediğini ifade etti.

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