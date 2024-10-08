Özgür Özel gizli oturumda neler konuşulduğunu açıkladı

CHP Genel Başkanı özgür Özel, TBMM'de düzenlenen gizli oturum sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu oturumda televizyonlarda konuşulanlardan başka bir şey konuşulmadığını söyledi. Özgür Özel yaptığı açıklamada Erdoğan'ın gündemi değiştirmek için İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı iddiasını ortaya attığını söyledi.

TBMM'de, İsrail saldırılarının görüşüleceği kapalı oturum başladı

İşte Özgür Özel'in sözleri:

"Bilmediğimiz bir şeyi söylemediler. Şüphemiz vardı işsizlik olduğu için insanların geçim sıkıntısı olduğu için 31 martta milletin sesini duymadan emekçiyi duymadan yaptığı politikalar sandıkta cezalandırıldığı için. CHP 47 yıl sonra birinci parti olduğu için, CHP gücünü koruduğu Erdoğan'ın da partisini toparlayamadığı için işsizliği, yoksulluğu konuşmasın diye ortalığı İsrail saldıracak lafını attı. Bunu konuşturuyor.

Milli güvenliğin milletin yüreğinin beraber attığı konuları tartıştırıyor. Aksini düşünen varsa çıksın anlatsın. Grup başkanvekili, grup başkanı biz dinledik ve Erdoğan'ın bahsettiği tehdide ikna olduk desin.

Türkiye gerçek gündemine dönmelidir. Gerçek gazetecileri gündem manipülasyonundan arınmaya ve gençlerin umutsuzluğunu konuşmaya davet ediyorum. İsrail'e karşı Filistin'e aslan gibi yanındayız. Bilmediğimiz bir şey olsaydı susacak ve destek vereceğiz dedik. Ecevit Kıbrıs Harekatı ile ilgili bilgilendirme yaptı. Demirel dedi ki iktidar muhalefet beraberiz. Aynı tehdit olsaydı ne ben ne de grup başkan vekillerimiz aynı tavrı alırdı."