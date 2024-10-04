Özgür özel ile ilişkisi olduğu iddia ediliyordu Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’dan açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında son günlerde ortaya atılan iddia kamuoyunda ve sosyal medyada epey gündem olmuştu. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Belediye başkanı olan Gülşah Durbay ile partinin Genel Başkanı Özgür Özel arasında bir ilişki olduğu iddia ediliyordu.

Sosyal medyada konunun gündem olmasının ardından Durbay, resmi X hesabından konu hakkında bir video paylaşarak iddialara yanıt verdi. İlişki dedikodularının kesinlikle yalan olduğunu açıklayan Durbay, konuyu gündeme taşıyan herkes ile hukuk önünde hesaplaşacağını da ifade etti.

Durbay’ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde oldu:

"Değerli Manisalı hemşehrilerim;

2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Doçent Doktor Tayfun Bişgin tarafından yapılan bir bağırsak operasyonu geçirdim.

Operasyondan sonra yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum. Görevimin başına eskisinden daha iyi bir şekilde döndüm. Fakat geçtiğimiz ay 4 Eylül günü, gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim.

Gerek ameliyatın, gerek ameliyat sonrası sağlık durumumun iyi olması nedeniyle sonuç ne benim ne de doktorlarımın beklediği bir şey değildi. Zira az önce de belirttiğim gibi doktorumun da oluruyla, son derece sağlıklı bir şekilde şikayetim olmadan görevime başlamıştım.

Teşhis sonrası, tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedaviyi alabilmek adına değerlendirmelerde bulunduk.

Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum risk olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim.

Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden Dün İzmir Medicana Hastanesi’nde ilk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle, apar topar İstanbul’a, kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı.

Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim.

Ameliyat olduğum günden bu yana organize olmuş, hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım.

Geçtiğimiz gün ise bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sona yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım.

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, dünden beri 100’den fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi. Bu alçaklardan hukuk önünde hesap sorup, hepsini tek tek mahkum ettireceğim.

Mahkemeye verildiğini öğrenenlerden bazıları derhal yazılarını kaldırdı ve benimle iletişim kurmaya çalışıp, özür mesajları gönderdiler. Bu saatten sonra hiçbir özrün, ne benim ne de ailemin nezdinde bir kıymeti yoktur.

Hakkımda bu adice iftiraları atanlar, mahkum olacaklardır. Ne acıdır ki biz kadınlar bu toplumda sadece fiziki şiddet, taciz ve cinayetle karşı karşıya kalmıyor, böylesi vicdansız erkek egemen siyasi hesaplaşmalarla da hedef alınıyoruz."