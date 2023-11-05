Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni genel başkanı dün gerçekleşen kurultay ile belirlendi. Özgür Özel delegelerden 812 oy alarak yeni CHP Genel Başkanı oldu. Peki, Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?

Örsan Öymen'in adaylıktan çekilmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında genel başkanlık yarışı başladı. İki aday da ilk turda salt çoğunluğu elde edemeyince ikinci tur oylamasına geçildi.

İkinci tur CHP genel başkanlık seçimi sonuçlarına göre, delegelerden 812 oy alan Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel 21 Eylül 1974’te Manisa’da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran’dır.

Özgür Özel, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı. Serbest eczacı olarak çalıştı.

Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özgür Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Özgür Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi.

25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özgür Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.

Almanca ve İngilizce bilen Özgür Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.