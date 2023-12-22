Erdoğan'a diktatör göndermesi yapan Özgür Özel'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 17 Aralık 2020’de Mecliste yaptığı basın toplantısında kendisi hakkında kullandığı sözlerden sonra avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel’in kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.

ÖZEL ERDOĞAN’A 50 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Erdoğan’ın Özel hakkında açtığı tazminat davası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince karara bağlandı. Özel, verilen karara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Aralık 2020 tarihinde Mecliste gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Muhalefet partileri için beşinci kol faaliyeti' diyen Erdoğan’ı İspanyol diktatör Franco’ya benzeterek, ‘Muhalefet partileri için beşinci kol faaliyeti’ kelimesini ilk İspanyol dikdatörün söylediğini ve Erdoğan’ın Franco’ya özendiğini söylemişti.

Özel, konuşmasının devamında Erdoğan hakkında, “Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek" demişti.

Özel bu sözlerinden sonra Erdoğan tarafından dava edildi.