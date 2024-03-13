Özgür Özel kur korumalı mevduatı işaret etti. "Emeklinin çiftçinin 170 milyar lirasını başkalarına verdiler"

Kaynak: AA
Özgür Özel kur korumalı mevduatı işaret etti. "Emeklinin çiftçinin 170 milyar lirasını başkalarına verdiler"
Milli gelirin yüzde 1'inin tarımsal destek için kullanılması gerektiğini söyleyen Özel, "Oradaki 170 milyarın üzerindeki para çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanların hakkı olduğu halde başkalarına verildi. 170 milyar lirayı kur korumalı mevduata verdiler." dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında İzmir'de ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Özel, Tire ve Bayındır'daki halk buluşmalarına katıldı.

Tire'de sağanağa rağmen seçim otobüsü önünden ayrılmayan vatandaşlara seslenen Özel, ilçe belediye başkan adayları Hayati Okuroğlu için destek istedi.

Adaylarına güvendiklerini, seçildikten sonra görevi devralmaya gittiğinde mal varlığını belediye binasına asacağını anlatan Özel, "Bütün CHP'li belediye başkanları göreve geldikleri gün belediyeye girerken mal varlıklarını asacaklar. Her sene asacaklar. Bizim başkanlara güvenimiz tam. Onların kendisine güveni tam. Eğer o mal varlığında bir artış varsa onun hesabını bu millete vermek her namuslu yöneticinin borcudur." diye konuştu.

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay da yaptığı konuşmada ilçe için vadettiği projelerini anlattı. Daha sonra Bayındır ilçesine geçen Özgür Özel, burada da şiddetini artıran sağanak altında konuşmasını gerçekleştirdi.

ozgur-ozel-170-milyar-lirayi-kur-korumali-mevduata-verdiler-0fsq-cover-jpg.webp

Tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu, kanun gereği milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye destekleme olarak ayrılması gerektiğini söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Bu para 285 milyar lira ettiği halde size sadece 85 milyar lira destekleme verdiler. Oradaki 170 milyarın üzerindeki para çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanların hakkı olduğu halde bu para başkalarına verildi. 170 milyar lirayı kur korumalı mevduata verdiler. 'Biz çiftçiye para verelim' dediğimizde 'para yok' diyorlar. 'Emekliye para verelim' dediğimizde 'para yok' diyorlar."

Son Haberler
Bugüne kadar verilen en ağır ceza. Adalet Bakanı Tunç, Eros'un katiline verilen 2.5 yıl hapis cezasını değerlendirdi Gündem
Bugüne kadar verilen en ağır ceza. Adalet Bakanı Tunç, Eros'un katiline verilen 2.5 yıl hapis cezasını değerlendirdi
Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi Gündem
Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Tugay Kerimoğlu şampiyon olacak takımı açıkladı Spor
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Tugay Kerimoğlu şampiyon olacak takımı açıkladı
İYİ Parti lideri Akşener Niğde'de esnaf ziyareti yaptı Yerel Haberler
İYİ Parti lideri Akşener Niğde'de esnaf ziyareti yaptı
Yüzlerce banka iflasın eşiğinde. İnsanlar paralarını çekmek için akın etti Gündem
Yüzlerce banka iflasın eşiğinde. İnsanlar paralarını çekmek için akın etti
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
Bağdat’a kritik ziyaret! Fidan, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı ile yarın Bağdat'a gidecek Gündem
Bağdat’a kritik ziyaret! Fidan, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı ile yarın Bağdat'a gidecek