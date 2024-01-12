Özgür Özel programını iptal etti. CHP MYK 13 Ocak'ta olağanüstü toplanacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Özel programını iptal etti. CHP MYK 13 Ocak'ta olağanüstü toplanacak
Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın Manisa'daki programını iptal etti. Özel, yarın CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplayacak.

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın (13 Ocak) Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldı. Özel, yarın CHP Genel Merkezi’nde MYK'yı olağanüstü toplayacak.

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