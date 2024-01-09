Özgür Özel: Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını diliyorum

Kaynak: ANKA
Özgür Özel: Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını diliyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Camisi'nde imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

İstanbul’da Fatih Camisi’nde Ö.S. isimli şahıs, bugün saat 19.15 sıralarında sloganlar atarak huzursuzluk çıkardı.

Cami imamı Galip Usta, slogan atmaması için uyardığı ve dışarı çıkmasını istediği Ö.S. tarafından bıçaklandı. Araya girmeye çalışan cami cemaatinde bir kişi daha saldırgan tarafından bıçakla yaralandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyalm medya hesabından saldırıya ilişkin kınama mesajı paylaştı.

Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum.”

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