Özgür Özel'den 15 Temmuz programında sert sözler: Altını kazıyın AKP çıkar

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da düzenlediği hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü nedeni ile ülke genelinde programlar düzenleniyor.

Habertürk TV'deki özel canlı yayın programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"AKRABALAR AKLANINCA BU İŞ YARIM KALDI"

CHP lideri Özel, 15 Temmuz operasyonlarına yönelik "FETÖ böyle büyüdü, çok sinsi bir örgüt. Her yere sızan, giren bir örgüt. FETÖ ile mücadelede şunu kabul etmek lazım; emniyette, yargıda çok sayıda bağlantılı kişi uzaklaştırıldı" ifadelerini kullanırken "Darbenin siyasi ayağına gelince, en üst düzeyde siyasetçilerin akrabaları aklanınca bu iş yarım kaldı. Bundan sonra gelecek iktidarın FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gidip, kamudan temizlenmeden bu iş bitmez" dedi.

Özel, "Bu sabah çıkan FETÖ'cülerin her birinin altını kazıyın bir AK Parti bağlantısı çıkar. Bir AK Partili tanıdığınız varsa kendinizi kurtardınız. Devlette o enfeksiyon devam ediyor" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, Habertürk TV'de 15 Temmuz özel yayınında, Meclis bahçesinde Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel ve Habertürk Editörü Mahir Kılıç'ın sorularını yanıtladı.

Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı üçümüz varız diyor. Sonra yer yerinden oynadı. Erdoğan'ın oyu düşmüş 29'a. Meydanlar 19 Mart darbesine karşı direniyor. Ahlaki, psikolojik, çoğunluk enerjisi CHP'de. Her zaman geçmişte de kalabalık meydanlar için memurları topla getir, bu gücünü de kaybetti.

"SİYASETEN SEFİL DURUMA DÜŞTÜ"

Şimdi bir tarafta İstanbul'da 100 bin kişi ayakta, haftasonu Bayburt'ta 25 bin kişi ayakta. Dönüyor diyor ki, 'Yeni bir oyun kurdum, ben, MHP, DEM'le beraberim. Biz kalabalığız korkmayın' kendi kitlesine bu mesajı veriyor. Acziyet toplantısıdır. Siyaseten sefil duruma düştüğü için büyük bir acziyet içinde. İnsan utanır. Sayın Pervin Buldan 'Siyasi ittifak yok, süreçle ilgili görüşüyoruz' diyor.

Erdoğan 19 Mart'ta demokrasi treninden indi. 19 Mart 2028 en geç, Saraçhane'de ben Habertürk'te canlı yayında konuşacağım. Erdoğan kendisinden sonra Cumhurbaşkanı olması olası Ekrem İmamoğlu'na darbe yaptı. Trump'ın yardımcıları; '3. dünya ülkelerinde bunlar olur. Erdoğan bu işi halletti' diyene itiraz etmiyor, o Erdoğan CHP'li 17 belediye başkanını içeri attırdı. Bir kör kuruş yok ortada. Attıkları bütün yalanlar çöktü. Bütün yalanlar çöküyor, Erdoğan 19 Mart'ı yönetiyor ya da yönetenlere mani olamıyor.

"ÖCALAN İLE YURT UZLAŞI YAPTILAR"

12 arkadaşımız kent uzlaşı nedeniyle hapiste. Onlar Abdullah Öcalan ile yurt uzlaşı yaptılar. Bizimkiler hapiste kalmaya devam edecek. Sen ilk önce kent uzlaşısında belediye meclislerinde yer alan arkadaşları dışarı çıkaracaksın. Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra müspet katkı yapılacak.

Komisyonla ilgili Sayın Kurtulmuş görüş sordu. Komisyonu böyle olacak diye dayatırsa yanlış yapar. Bir makulde anlaşalım, onun üzerinde yol yürüyelim. İyi niyetle giderken adını, sanını, sayısını belirlemişse bu iş yürümez.

Türkiye demokratikleşsin; terör sorunu demokratik adımlar atılarak çözülür. Sırf CHP'yi dışarıda tutmak için Erdoğan olur olmaz işler yapılmaya kalkılırsa sessiz kalmayız. Konforlu siyaset kalmadı. Türkiye'nin birinci partisiyle muhatap olan, bunu bilecek.

MANAVGAT'TA RÜŞVET İDDİALARI

CHP olarak o baklava kutusunu alan CHP'nin belediye meclis üyesiydi. Vaktiyle onu aday yaptığımız için utanç içindeyiz. Onun adaylaşmasında süreci yöneten eski ve yeni Manavgat üyelerimizi askıya aldık. Rüşveti alan ve 2 kişiyi attık.

Aldığı rüşvet kompozisyonmuş. Alkol kaçakçılığı yapıyormuş. Bunu eğitip donatmışlar ve baklava kutusunu beklemek üzere belediyeye yollamışlar. Bunu çalışmışlar, getirmişler, koymuşlar. Kumpasmış."

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