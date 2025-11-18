MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'İmamoğlu davası TRT'de canlı yayınlansın' çağrısına CHP lideri Özgür Özel'den net yanıt geldi. 'Hodri meydan' diyen Özel "Kanun bu hafta çıksın..." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çeken Özel'in "Kadının arkasındaki devleti çektiniz. Göreve geldiğimiz gibi atacağımız ilk imzalardan biri İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacak... " çıkışı da dikkat çekti.

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Sultanbeyli'de yaptığımız mitingle artık hiç kimsenin kalesi olmadığını bütün İstanbul'a gösterdik.

-Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. 20 şehidimizin olduğu kaza üzerine çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Dikkatle izlediğimizi söyleyeyim.

-Türkiye bir yas ülkesi haline geldi maalasef. Rojin Kabaiş'in ailesi aramızda. Dosyada tek bir tutuklu yok. Ailesi adalet peşinde. Ayşe Tokyaz'ın ikizi burada. Ayşe defalarca beni koruyun dedi. Korunmadı. En ağır cezaların alınmasını talep ediyoruz. Acılı aileler birer sembol. Binlerce yüreği yakık anne, baba aramızda yaşıyor. Bunlarla mücade etmek için bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. Yapıldı mı? Yapıldı.

'ERDOĞAN BİR İMZA İLE...'

-Elimde bir nazar boncuğu olsa İstanbul Sözleşmesi için AKP'ye takardık. Kadına karşı şiddet noktasında polisinden savcısına kadar bir farklılaşma umut veriyordu. Bir grubun siyasetin üzerine kurmaya çalıştığı baskıya, birkaç oya tamah eden birisi gecenin bir yarısı attığı imza ile, oldu bitti yaparak Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Güya 'Yasalar duruyor' dediler ama bunu yaparak kadının arkasındaki devleti çektiniz.

-İki ay ya da iki yıl sonra o sandık gelecek. Cumhurbaşkanının attığı imza var ya bizim atacağımız ilk imzalardan biri İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacak...

-Mağdurum diyen iktidarın kendisine yapılanın yüz mislini nasıl yaptığını, bugüne kadar atılan büyük yalanların nasıl atıldığını hatırlatayım. "İddianame istiyoruz" diyorduk. (İmamoğlu'na yönelik yandaş medyada yapılan haberler izletildi)

'BÜTÜN YAZ SİZİ KULLANDILAR'

-AKP döneminde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" diye bir suç çıkardılar. Bazı gazetecileri göstererek 2 yıla, 4 yıla kadar hapsini istiyorlar. Bu gazetecilerin yaz boyunca yaptıkları itibar suikastları ne olacak? Hepsi yalan dedik. Birisi var mı iddianamede. Çıkın deyin ki 'Biz de kandırıldık' Bu kadar gazeteci 6 kanalda aynı şeyi konuşuyor. Ne oldu şimdi? Arkanızda duruyorlar mı? Algı için yaptılar. Bütün yaz sizi kullandılar. Bir özür duyacak mıyız?

-Erdoğan sana soruyorum. "Yakınlarının yüzüne bakamayacaklar" diyordu. Benim yakınlarım burada, gözlerinin içine bakarak söylüyorum. İftira... İftira...

-Erdoğan 2 kere 2 kere 4 diyorsa kontrol etmek lazım.

BAHÇELİ'NİN 'İMAMOĞLU' ÇAĞRISI

-Biz "TRT'den canlı yayınlansın" diye dilekçeyi mayısta verdik. İddianamedeki bir kuruşu ispatlayacamayacaklar. Hodri meydan bu kanunu bu hafta çıkartalım.

-2018'de çıktı dedi ki 'Cumhurbaşkanlığı sistemi ile devleti şirket gibi yöneteceğiz' Şirketin adı 'KADAŞ' sermayesi fakirden alarak oluşuyor. İşçi 86 milyon hepimiziz... Tayyip beyi tebrik ediyorum. "Kara Düzen Ananim Şirketi" Tebrik ediyorum. Bu kadar güzel isim konur...

-2018'de etin kilosu 43 liraydı bugün 900 lira. Besicilere destek vermek yerine 11 milyar dolarlık et ithal etti AKP'nin kara düzeni.

-İktira geldiğimiz ilk anda KADAŞ'a çökeceğiz. Onu milletin yapacağız. Bu kara düzen değişecek.

Öte yandan rozeti takılan bağımsız vekil Doğan Demir CHP'ye katıldı.