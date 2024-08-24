Özgür Özel'den beklenmedik açıklama. Çok net aday değilim

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Özgür Özel'den beklenmedik açıklama. Çok net aday değilim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den beklenmedik açıklama geldi. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konuşan Özel, “Çok net aday değilim” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Habertürk canlı yayınında açıklamalar yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı adayı olmadığının altını çizerek adayın ön seçimle belirlenmesini istediğini söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu ile ilgili “Kemal Bey'in ağzından bana söylenmiş bir eleştiri duymadım” şeklinde konuştu.

Özgür Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

(Cumhurbaşkanı adayı mısınız?) "Değilim. Ben, daha önce de anlattım. Ben Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapmaya ve genel başkan olarak tarihe geçmek istiyorum. Ben teknik direktörüm, maçın 90 dakikasında penaltı atılacak. Ona herkese sorarak karar vereceğiz. Ben en doğrusu kimse ona attıracağım."

CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL BELİRLENECEK?

"Geçen sefer 6'lı masa sürekli bu gündemle meşgulmüş gibi göründüğü için çok zarar gördü. Aday tartışmalarını kenara bırakıp, bu ülkeyi hangi kadrolarla nasıl yöneteceğiz? Bizim tüzüğümüz, CHP Cumhurbaşkanı adayını ön seçim, temayülle belirler. Benim gönlümden geçen tüm üyelerin ön seçim sonucunu bildirmektir. Cumhurbaşkanı adayın tek başına karar vermektense bu daha iyi. Biz 1,6 milyon üyemize sorduk, sonuç bu deriz. Son derece çoğulcu yerden bakıyorum. Ben bu partide nerede sandık kurulduysa rekor kırdım. Üyeye kendinizi emanet edin, bakın hayat ne kadar kolay."

“KILIÇDAROĞLU’NUN AĞZINDAN BANA SÖYLENMİŞ ELEŞTİRİ DUYMADIM”

"Çok daha yakın çalışabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Kıbrıs'a davet ettim, gelemedi. CHP Genel Başkanlığı'na kimse tesadüfen gelmez ve görevin kattıkları kitaptan öğrenilmez. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da katkı sağlaması çok değerli. Yerel seçimlerden önce ve sonra kendisini ziyaret ettim. Kemal Bey'in ağzından bana söylenmiş bir eleştiri duymadım."

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