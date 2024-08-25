Kılıçdaroğlu CHP'yi eleştirdi: Normalleşme söylemi iktidara cesaret veriyor

Düzenleme: Kaynak: T24
Kılıçdaroğlu CHP'yi eleştirdi: Normalleşme söylemi iktidara cesaret veriyor

Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin normalleşme söylemini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Halk iki kutupsa sebebi Erdoğan. Kurucu liderimize 'ayyaş', kadınlarımıza 'sürtük' diyen o. Asla bunları unutup kabul etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin normalleşme söylemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, T24'ten Murat Sabuncu'nun gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmelerinin ardından "Kemal Bey ile Ekrem Bey arasında sorunlar giderildi" yorumları üzerine Kılıçdaroğlu,"CHP'nin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi hayati bir önem taşımaktadır.

Parti içinde zaman zaman farklı düşünenler olabilir. Farklı düşünceleri, daha sağlıklı bir yol bulmak açısından olumlu görmek lazım. Yeni arayışlar ve yeni çözüm önerileri elbette olacaktır ve olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"NORMALLEŞME SÖYLEMİ BUNLARA CESARET VERİR"

Normalleşme pek mümkün değil diyorsunuz öyle mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

Anlattığım sistemin kurucusu ve devleti bu hâle getiren sarayla ancak mücadele edilir. Normalleşme söylemi bunlara cesaret verir. Neyi konuşacaksınız, neyi tartışacaksınız bunlarla?

Eğer yasama organı yasama organı olmaktan çıkmışsa, yargı yargı organı olmaktan çıkmışsa, yürütme yürütme olmaktan çıkmışsa ve devletin tümü bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlanmışsa, neyin normalleşmesini konuşacaksınız? Devlet devlet olmaktan çıktı.

Orduda hiyerarşi tamamen bozulmuş vaziyette. Kimin ne iş yaptığı belli değil. Dolayısıyla sistem devasa bir sistemsizlik içerisinde kendisini korumaktan aciz bir devlet yapısı gerçeği ortaya çıkardı.

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