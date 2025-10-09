CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'da düzenlecek mitingin yeri ve saatini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerini yurt dışında da düzenleyecek.

Geçtiğimiz günlerde MYK toplantısında alınan kararla Belçika'nın Brüksel kentinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' düzenleneceği ilan edilmişti.

CHP lideri Özgür Özel 12 Ekim Pazar günü düzenlenecek mitingin yeri ve saatini Şişli'de gerçekleştirilen mitingte açıkladı.

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nin 61'incisini Brüksel Meydanı'nda saat 12.00'de gerçekleştirileceğini açıklayan Özel, şunları söyledi:

"Brüksel'de 12 Ekim pazar günü saat 14.00'te Brüksel Meydanı'nda 61. eylemi Brüksel'deki, Hollanda'daki, Almanya'daki, Fransa'daki yurttaşlarımızla ve yoldaşlarımızla yapacağız. Bundan sonra elbette her çarşamba İstanbul'da, her hafta sonu Anadolu'da, icap eden her zaman dünyanın bir başka yerinde bu darbeye direneceğiz, duyuracağız, püskürteceğiz."