Özgür Özel'den KAAN'a güven oyu: Sonuna kadar arkasındayız

Yerli savaş uçağı olarak lanse edilen KAAN'ın üretimi, motorun ABD'de lisans engeline takılması nedeni ile askıya alındı. Bu gelişme ile patlak veren tartışamalara yönelik CHP lideri Özel, "KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yerli savaş uçağı KAAN'ın üretimi ile ilgili çarpıcı bir gelişmeyi paylaştı.

Bakan Fidan, uçak motorunun ABD'de lisans engeline takıldığını duyurdu. "Yerli ve milli" olduğu ifade edilen KAAN uçağına yönelik bu gelişme sonrası çok sayıda tartışma ve eleştiri geldi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir "KAAN açıklaması" geldi.

ÖZEL'DEN KAAN'A GÜVEN OYU

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Özel, yerli uçağa destek verdi.

CHP lideri Özel, "1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam" dedi.

Yerli uçağın halka dayandığına işaret eden Özel, "KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!" ifadelerini kullandı.

