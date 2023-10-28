Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki. Padişah benzetmesi

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, Aydın’da partililerle buluştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki. Padişah benzetmesi

Özel, Kılıçdaroğlu’nun “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” sözlerine karşı çıktı. Özel, “Yönetim devirleri saltanatlarda olur. Biz delegelerimizin iradesine saygılıyız” dedi.

Aydın’da Coşkulu Karşılama

Özel, CHP’nin 38’inci Olağan Büyük Kurultayı öncesinde Aydın İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Özel’i CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili coşkuyla karşıladı. Partililerin binaya sığmaması üzerine sokakta kurulan kürsüde konuşan Özel, KYK Yurdu’nda hayatını kaybeden gencin ailesine taziyelerini iletti.

Cumhuriyetin 100. Yılında İktidar Hedefi

Özel, Cumhuriyetin 100. yılının aynı zamanda CHP’nin 100. yılı olduğunu hatırlattı. Özel, “Biz bu 100. yılda çok büyük bir mutluluğu yaşayacağız. ‘İki eserimden biri Cumhuriyet ise diğeri de CHP’dir’ diyen Gazi’nin onurlandırdığı partimizi Cumhuriyetin 100. yılında iktidar yapmak istiyoruz” dedi. Özel, gençlerle ve kadınlarla yollara çıktıklarını ve CHP’yi yeni kadrolarla güçlendirmek istediklerini söyledi.

Ege’nin Bir Evladı Olarak Adaylık

Özel, Ege’nin bir evladı olarak Manisa’da doğduğunu ve İzmir’de büyüdüğünü anlattı. Özel, “Ne zaman çağırdınızsa yanınıza koşmuş biriyim. İyi ve kötü günümüzde birlikte olmuş bir kardeşiniz olarak Cumhuriyetin 100. yılında CHP’nin iktidarına inanmış bir kardeşiniz olarak Ege’nin bir evladı olarak genel başkanlığa adayım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na Sert Eleştiri

Özel, Kılıçdaroğlu’nun partiyi devredeceği kişiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Özel, “Genel başkanımız diyor ki, ‘Partiyi önümüzdeki süreçte şimdi tanınmayan sosyal demokrasiyi bilen birine devredeceğim.’ Yönetim devirleri saltanatlarda olur. Krallıklarda olur. Padişahlıklarda olur. Biz 1 Kasım’da devretmeli yönetimi kaldırmış parti olarak 5 Kasım’da tören yapacak delegelerimizin iradesine saygılıyız” dedi. Özel, delegelerden büyük destek aldığını ve değişime olan inancın kalabalıkları oluşturduğunu ifade etti.

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