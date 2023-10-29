İnşaat halindeki KYK yurduna öğrencileri yerleştirdiler: Şans eseri yerleştiğimiz devlet yurdunda ölebiliriz

Beşiktaş KYK Yurdu’nda inşaat sürmesine karşın öğrenciler konaklıyor. Öğrenciler hala etrafta kepçelerin dolaştığını ve inşaat sesleriyle uyandıklarını ifade ederken, yönetimin, inşaatı gizlemek için paneller yerleştirdiği iddia edildi.

İnşaat halindeki KYK yurduna öğrencileri yerleştirdiler: Şans eseri yerleştiğimiz devlet yurdunda ölebiliriz

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör kazasında 15 öğrenci yaralandı, Zeren Ertaş hayatını kaybetti.

Yurt genelinde birçok yerde öğrenciler asansör kazasını ve yurtların şartlarını protesto etti.

KYK yurdundaki asansör faciası gündemdeki yerini kururken bir yurttaki daha tehlikeli koşullar ortaya çıktı.

BirGün’den Deniz Güngör’ün haberine göre; İstanbul’da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Beşiktaş Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrenciler, ağır koşullar altında yaşıyor.

İnşaatı henüz tamamlanmamış yurtta kalan öğrenciler, tehlikeli asansörler, hijyenik olmayan koşullar, niteliksiz ve yetersiz besinlerle karşı karşıya bırakılıyor. Asansörlerin sık sık katlar arası düştüğü yurtta, yurt yönetiminin ise yaşanan sorunlara ilişkin adım atmadığı iddia edildi.

Beşiktaş Kız KYK yurdunda kalan ve BirGün’e konuşan bir öğrenci, “Şans eseri yerleştiğimiz devlet yurdunda ölebiliriz bunu biliyoruz” dedi.

Yurtta kalan bir öğrenci BirGün’e verdiği demeçte, yurdun hâlâ yoğun bir inşaat halinde olduğuna dikkat çekti. Öğrenci, “İnşaatın olduğu kısımları görmeyelim diye panellerle kapatmaya çalışıyorlar. Hâlâ etrafta kepçeler dolanıyor. İnşaat sesleriyle uyanıyoruz, geceleri yangın alarmları çalıyor kimse kapatmıyor. İlk yerleşmeye gittiğimiz gün ise asansörlerin hiçbiri çalışmıyordu” dedi.

2 bin kişilik yurt kapasitesinin 3 bin kişiye çıkarıldığını aktaran öğrenci, “Tüm odaları su bastı. Koridorları su götürdü, yoğun koku oluyor. Hijyenik koşullarda yaşamıyoruz. Kat temizlikçisi yok. İlk geldiğimden bu yana çamaşırlarımı 1 kere yıkayabildim” ifadelerini kullandı.

ASANSÖRLER DÜŞÜYOR

Yurtta niteliksiz yemekler verildiğine dikkat çeken öğrenci, yurt kahvaltısında bir dilim peynir ile 4-5 adet zeytin verdiklerini belirtti. Öğrenci şunları söyledi: “Asansörler devamlı olarak bozuk. Biri çalışıyor öteki hep bozuk oluyor. Asansörlerin sıkça katlar arası 3-4 kat düştüğünü orada öğrendim. Sorunları ise yönetime söylediğimizde ‘En kısa zamanda hallolacak’ denilerek geçiştiriliyoruz. Biz öldükten sonra yurt yönetimi ailemizi arayıp kızınız asansörde öldü diyebilecekler mi?”

İlgili Haberler
Asansör faciasında ölen kızın babası Erdoğan’la görüştü. Erdoğan Protestocu öğrencilere destek verilmemesini istedi
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki. Padişah benzetmesi
Öğrencilere “Korkuyorsan asansöre binme” diyen KYK müdürü TÜGVA yöneticisi çıktı
Okullarda büyük tehlike. Milli Eğitim’in raporunda her 10 asansörden 7’sinin riskli olduğu ortaya çıktı
KYK yurdunda ikinci ‘asansör’ vakası: İki kat aşağı kaydı
Protestolara değil facialara önlem alın. KYK yurdundaki asansör faciasına protesto yasağı getirildi
KYK yurdunda ihmal nedeniyle düşen asansörle duvar arasına sıkışıp can veren Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı
Öne Çıkanlar
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Yılmaz Özdil enflasyonu kimsenin anlatmadığı gibi anlattı
Yılmaz Özdil enflasyonu kimsenin anlatmadığı gibi anlattı
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Son Haberler
Kadıköy'de klasik otomobillerle 100.yıl konvoyu Yaşam
Kadıköy'de klasik otomobillerle 100.yıl konvoyu
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı Ekonomi
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
İşte Hipertansiyon tetikleyicisi Sağlık
İşte Hipertansiyon tetikleyicisi
Kazakistan'daki madende patlamada ölü sayısı 42'ye yükseldi Dünya
Kazakistan'daki madende patlamada ölü sayısı 42'ye yükseldi
İdrar yollarına iyi gelen şifalı bitkiler Sağlık
İdrar yollarına iyi gelen şifalı bitkiler
Sivas’ta aç kalan ayılar köyde tırmandıkları ağaçta meyve yedi Yaşam
Sivas’ta aç kalan ayılar köyde tırmandıkları ağaçta meyve yedi
P eksikse sıkıntı Sağlık
P eksikse sıkıntı