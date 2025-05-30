Özgür Özel'den konfederasyonlara ziyaret! Asgari ücrete ara zam olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

"KOMİSYONUN DERHAL TOPLANMASINI BEKLİYORUZ"

Ara zam tartışmalarına ilişkin açıklama yapan CHP lideri Özel, "Asgari ücretin temmuz ayında zamlanmaması kabul edilebilir, dayanılabilir, katlanılabilir bir durum değildir. Seçimden önce dört kez zam yapacağım deyip seçimden beri bugüne kadar bir kez zam yapıldı. Şimdi de yapılmazsa seçimden sonraki üç yılı iki tane zam ile mi geçireceğiz? Derhal Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanmasını, bu işi çözmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında olduğuna dikkat çekerek "Asgari ücret nedir? Yani asgari ücretten Anayasa ne anlıyor, kanun ne anlıyor, ne anlamamız lazım? Asgari ücret, işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını, beslenme, barınma, ısınma, ulaşım ve sağlık ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir’ diyor. Aslında söz burada başlıyor, burada bitiyor. Bugün verilen asgari ücret, bugün hesaplanan en düşük açlık sınırının altında" dedi.

"UYGULAMALARDAKİ EKSİKLİKLERİNİZİ TELAFİ EDİN"

'Yeni anayasa' gündemine de değinen Özel, "Anayasa yapmak için karşınızda anayasa fikrine sahip bir insan, bir yapı lazım. AK Parti'nin değerli seçmenleriyle Anayasa yaparız. Ama AK Parti'nin Anayasa tanımayan tutumuyla nasıl yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, anayasaya harfiyen uyun, anayasaya uymadığınız bütün uygulamalardaki eksikliklerinizi telafi edin sonra gelin 'Anayasa yapalım' deyin, o zaman değerlendirelim" dedi.

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