Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a övgü. 'Rekor oyla kazanmasını bekliyorum. En güzel yerlere layık'

Yerel seçimlerin yaklaşması ile partilerin saha çalışmaları tam gaz devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABB adayı olan Mansur Yavaş ve Etismesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu için vatandaşlardan oy istedi.

Mansur Yavaş’ın belediye başkanlığı sürecinde dayanışma belediyeciliğini öne çıkardığını ifade edip, insanlığı yönünden kendisini tebrik etti.

“BEN KENDİSİNDEN OY OLARAK REKOR BEKLİYORUM”

Yerel seçimlerde Mansur Yavaş’tan Ankara’da rekor oy beklediğini belirten Özel, eşi Didem Özel ile arasında geçen diyaloğu anlatarak Mansur Yavaş’tan şu şekilde bahsetti:

“Dayanışma belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdi. Bir gün pandemi'de Manisa’da evde oturuyorum.

Eşim yanımda, kızım uzakta. ‘Gidip alsak mı, gelse mi’ tam o günlerdeyiz. O sırada eşim dedi ki ‘Biz yine iyiyiz. Çalışamayanlar, sokakta olanlar, dışarı çıkmazsa ekmeğini kazanamayanlar var. bu insanların hali ne olacak’ dedi.

Dedim ki ‘Hepimize çok önemli bir görev düşüyor ama en çok da belediye başkanlarına düşüyor.’ Biz bunu konuşurken televizyonda bir haber: Mansur Yavaş, veresiye defterlerini kapattırmayla ilgili bir kampanya başlatmış. Gırtlağım düğümlendi, eşime anlatamadım.

‘Didem, senin dediğin o dışarı çıkamayan var ya, çalışamayan, çiçek satamayan, gündelik işe gidemeyenin kursağından lokma geçmesi, veresiye defterine bağlandı ya işte Mansur Başkan o veresiyeleri sildiriyormuş’ dedim. Şu kadarını söyleyeyim: Ben kendisinden oy olarak rekor bekliyorum ama ne oy alırsan alsın ama bu başkana bu insanlığı için helal olsun.