Japonya ekonomisi resesyon vurdu. İlk üçten düştüler

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya ekonomisi resesyon vurdu. İlk üçten düştüler
Japonya ekonomisi, 2023'ün sonunda beklenmedik bir şekilde daralarak resesyona girdi. Ekonomistler ülkede yüzde 1,1 oranında büyüme bekliyordu.

Japon ekonomisine resesyon darbe vurdu. Japonya dünyanın en büyük ekonomileri arasında dördüncülüğe geriledi.

Japonya Kabine Ofisi'nin Perşembe günü yayımladığı verilere göre; gayrisafi yurtiçi hasıla, bir önceki çeyrekte revize edilen yüzde 3,3'lük daraldığını ortaya çıkardı. Bu verilerin ardından geçen yılın son üç ayında yıllık bazda yüzde 0,4 oranında küçüldüğu açıklandı.

Japonya'da ekonomistler yüzde 1,1 oranında büyüme bekliyordu. Veriler ayrıca Japonya ekonomisinin geçen yıl dolar bazında dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi konumuna gerilediğini teyit etti. Almanya şu anda dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip.

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