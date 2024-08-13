Özgür Özel'den sokak röportajı tutuklamasına tepki: Ağır suç işleyenler cezasız kalırken tutuklanması kabul edilemez

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den sokak röportajı tutuklamasına tepki: Ağır suç işleyenler cezasız kalırken tutuklanması kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajında Instagram'ın kapatılmasını eleştiren vatandaşın tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Özel, "Hepimizin gözü önünde, pek çok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.

İzmir’de Dilruba Y. isimli bir kadın sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasına bir tepki de CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, "Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalı” dedi.

CHP lideri Özel, Dilruba Y.’nin İzmir’de bir sokak röportajındaki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

Özel, “Siyasetçilerin halktan gelen en ağır eleştirilere açık olması demokrasinin gereğidir. Elbette ki seçmenlerin siyasi tercihlerine hakaret, kimsenin tasvip edeceği bir tutum değildir. Ancak hiçbir vatandaşın kişisel düşüncelerini ifade ettiği bir meselenin tutuklama tedbirine kadar götürülmesi ölçüsüz, siyasi bir tutumdur. Öyle ki hepimizin gözü önünde, pek çok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir. Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca CHP lideri Özel’in talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin adli süreci yakından takip ettiği ve bu kapsamda İzmir Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve avukatların Dilruba ve ailesiyle, sürecin başından itibaren temas halinde olduğu belirtildi.

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