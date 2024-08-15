Sokak röportajıyla tutuklanan Dilruba cezaevinden mesaj gönderdi. Benim kılavuzum Atatürk'tür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'de katıldığı bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y.'yi Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

''BENİ BURAYA KOYMAKLA DAHA DA GÜÇLENDİRDİLER"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özkan, Dilruba Y.'nin mesajını kamuoyuyla paylaştı. Özkan, "Dilruba, ifade özgürlüğünün Türkiye'deki son kurbanlarından biri olduğunu vurguluyor. Kendisi, düşüncelerini açıklamaktan vazgeçmeyeceğini belirterek, 'Beni buraya koymakla daha da güçlendirdiler. Buradan çıktıktan sonra da fikirlerimi savunmaya devam edeceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyim ve hiçbir şekilde hakaret etmedim.

"BENİ KORKUTAMAZLAR, SİNDİREMEZLER"

Görüşlerimi ifade ettim ve etmeye de devam edeceğim. Beni korkutamazlar, sindiremezler,' diyor. Dilruba, herkese selamlarını ve sevgilerini iletti," ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tüylü Mikrofon adlı YouTube kanalında yapılan sokak röportajında konuşan Dilbura Y., Instagram yasağını eleştirerek dikkat çekici ifadeler kullandı. Genç kadın, "21. yüzyılda parlamenter sistemden çıkıp koskoca ülkeyi tek bir kişiye verirsek, o da ülkeyi babasının malı gibi kullanır. Elin Arap'ı öldü diye neden yas tutuyorum? Utanmasalar 40'ını da biz çıkaracağız," şeklinde konuştu. Instagram yasağına ve sokak köpeklerinin öldürülmesine destek verenlere de sert eleştirilerde bulunan Dilbura Y., "Gerizekalısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ediyorsunuz," dedi.

TUTUKLANDI

İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilbura Y., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, Dilbura Y.'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Kararın ardından genç kadın cezaevine gönderildi.