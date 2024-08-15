Sokak röportajıyla tutuklanan Dilruba cezaevinden mesaj gönderdi. Benim kılavuzum Atatürk'tür

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajıyla tutuklanan Dilruba cezaevinden mesaj gönderdi. Benim kılavuzum Atatürk'tür

İzmir'de Tüylü Mikrofon adlı kanalın sokak röportajında konuşan ve Haniye için yas tutulmasının ve Instagram yasağının saçma olduğunu söyleyen Dilruba Y. adlı vatandaş cezaevinden mesaj göndererek "Fikirlerimi savunmaya devam edeceğim, beni korkutamazlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'de katıldığı bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y.'yi Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

''BENİ BURAYA KOYMAKLA DAHA DA GÜÇLENDİRDİLER"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özkan, Dilruba Y.'nin mesajını kamuoyuyla paylaştı. Özkan, "Dilruba, ifade özgürlüğünün Türkiye'deki son kurbanlarından biri olduğunu vurguluyor. Kendisi, düşüncelerini açıklamaktan vazgeçmeyeceğini belirterek, 'Beni buraya koymakla daha da güçlendirdiler. Buradan çıktıktan sonra da fikirlerimi savunmaya devam edeceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyim ve hiçbir şekilde hakaret etmedim.

"BENİ KORKUTAMAZLAR, SİNDİREMEZLER"

Görüşlerimi ifade ettim ve etmeye de devam edeceğim. Beni korkutamazlar, sindiremezler,' diyor. Dilruba, herkese selamlarını ve sevgilerini iletti," ifadelerini kullandı.

yurtsever-fotograf-24-1-730x410-001.jpg

NE OLMUŞTU?

Tüylü Mikrofon adlı YouTube kanalında yapılan sokak röportajında konuşan Dilbura Y., Instagram yasağını eleştirerek dikkat çekici ifadeler kullandı. Genç kadın, "21. yüzyılda parlamenter sistemden çıkıp koskoca ülkeyi tek bir kişiye verirsek, o da ülkeyi babasının malı gibi kullanır. Elin Arap'ı öldü diye neden yas tutuyorum? Utanmasalar 40'ını da biz çıkaracağız," şeklinde konuştu. Instagram yasağına ve sokak köpeklerinin öldürülmesine destek verenlere de sert eleştirilerde bulunan Dilbura Y., "Gerizekalısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ediyorsunuz," dedi.

TUTUKLANDI

İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilbura Y., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, Dilbura Y.'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Kararın ardından genç kadın cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler
Yılmaz Özdil iktidar değişirse neler olacağını açıkladı
Fatih Altaylı: Bir gencin ölümüne sebep olmuş Kerem Kınık’ın kızı serbest, sokak röportajında konuşan tutuklu
Fikir beyan edenin tutuklandığı adam öldürenin serbest bırakıldığı ülkeye yatırımcı mı gelir?
Özgür Özel'den sokak röportajı tutuklamasına tepki: Ağır suç işleyenler cezasız kalırken tutuklanması kabul edilemez
Son Haberler
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral için yeni karar. MSB açıkladı Gündem
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral için yeni karar. MSB açıkladı
Ahmet Çakar İnan Kıraç bombasını patlattı. Flaş Erden Timur ve Ali Koç açıklaması Spor
Ahmet Çakar İnan Kıraç bombasını patlattı. Flaş Erden Timur ve Ali Koç açıklaması
SGK’dan flaş karar. O belgeyi vermeyen emekliye ödeme yapılmayacak Ekonomi
SGK’dan flaş karar. O belgeyi vermeyen emekliye ödeme yapılmayacak
Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi! Prof. Dr. canlı yayında açıkladı Gündem
Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi! Prof. Dr. canlı yayında açıkladı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
Salıpazarı'nda sokak köpekleri için örnek seferberlik Yaşam
Salıpazarı'nda sokak köpekleri için örnek seferberlik
Ayva yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek Keşfet
Ayva yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek