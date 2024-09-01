Özgür Özel’den teğmenlere destek: Hepimiz Trikopis’in askerleriyiz mi diyeceklerdi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara’da partisinin İl Danışma Kurulu toplantısına katıldığı bildirildi.

Özgür Özel, "Size benzeyip de 'hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" diyerek teğmenlerin Atatürk'e olan bağlılıklarını ve sadakatlerini vurguladı.

Özel'in açıklamaları şu şekildeydi:

"Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları mezuniyet törenlerini gerçekleştiriyor. Bu yıl üç okulun da birincileri genç kadın teğmenler oldu. Onları yürekten kutluyorum. Törenin ardından yeminlerini ettiler. Bu yemin metni, 2016 yılına kadar resmi törenlerde okunan metindi. Bazı kişiler bu metinden rahatsız olmuş olacak ki, 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' şeklinde bir söyleme geçtiler. Ne demelerini beklerdik? ‘Hepimiz Trikopis’in askerleriyiz’ mi? Elbette Mustafa Kemal’in askerleri onlar. Eğer bir teğmen ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demeyi reddediyorsa, bu ciddi bir beka sorunudur. Mustafa Kemal’in askeriyim demeye itiraz eden bir teğmen yetiştirmek, işte bu, ülkenin hangi durumda olduğunu gösterir. Bu mesele ne siyasettir ne de 28 Şubatçılıkla ilgilidir. Bir gün askerler işlerini bırakıp bizim işimize karışmaya kalkarsa, 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla Meclis’i açtırdık, orada da durmayabiliriz."