Özgür Özel'den Tüzük Kurultayı'nda flaş çıkış. Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

CHP’de tüzük değişikliği için planlan kurultay başladı. 20’inci Olağanüstü Kurultay’da Özgür Özel kürsüye çıkarak tüzük, ülke gündemi ve yerel seçim hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurultay’ın başlamasından hemen önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a delegelerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Kürsüde yerel seçim üzerinden değerlendirmelerde bulunan Özel, Kılıçdaroğlu dönemi hakkında da flaş çıkışlarda bulundu.

Türkiye İttifakı hakkında değerlendirmede bulunan Özel CHP’nin 2018-2019 ve 2023 seçimlerine ittifak ile girdiğini ve seçimlerin ittifaksız olmayacağı görüşünün yerinde olmadığını aktardı ve Kılıçdaroğlu dönemine atıfta bulunarak sırf ittifak yapmak için olmayacak teklifler yapmadıklarını, ittifaklarını halk ile yaptıklarını ve Türkiye’nin birinci partisinin CHP olduğunu öne sürerek şu ifadelerde bulundu:

“Önümüzde iki risk vardı. İktidarın CHP'yle tartışma, kavga etme, kutuplaşma siyasetini bir taktik ve strateji olarak sürdüğünü gördük. Bunlara karşı kulak asmadık. Sizinle kavga etmeyeceğiz. Kavga edeceksek emekli için, öğrenci için, esnaf için kavga edeceğiz ama sizin suni gündeminiz peşine takılmayacak, bu seçimin yerel seçim olmaktan çıkarmayacağız dedik ve böyle yaptık.

İkinci tehlike ise eski dostlarımızın benzer yaklaşımları olmuştu. Özellikle Türkiye İttifakı'nın temellerini bombalamaya yönelikti. Bu parti, 2018-2019 ve 2023 seçimlerine ittifakla girdi. Yerel seçimde de ittifaksız olmayacağını söylüyorlardı. İttifakı reddeden bir parti olmadığımız gibi ittifak arayışları için üzerimize düşeni yaptık. Ama sırf ittifak yapmak için olmayacak teklifler yapmadık. Biz ittifakın partilerle değil milletin kendisiyle yapılması gerektiğini gördük. Partilerle yapılamayacağını gördük."

“47 YIL SONRA BİRİNCİ PARTİ OLDUK”

Kendisinin Genel Başkan olduğu dönemde yapılan yerel seçimlerde partisinin 47 yıl aradan sonra ilk defa birinci parti olduğunu kaydeden Özel milletin kendilerine ağır bir kredi verdiğini ve bunun bir yatırım kredisi olduğunu söyledi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık" diyen Özel, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Millet 31 Mart'ta Türkiye'de yeni bir siyasi iklim yarattı. Bizlere ağır bir sorumluluk yükledi, ağır bir kredi açtı. Bu kredi, bir yatırım kredisidir. Seçmen, Türkiye'nin geleceğine ve CHP'nin geleceğine yatırım yapmıştır. 412 belediye başkanımızın, başta büyükşehir belediye başkanlarımızın ellerindeki anahtar, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında partimizi iktidar yapacak olan anahtardır."