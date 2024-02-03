Özgür Özgür'den Erdoğan'a şeriat yanıtı. Şeriat gelirse elin kalmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da, belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şeriatı savunan' açıklamalarına yanıt verdi.

Özel, "Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün. Hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN SUNİ GÜNDEMLERİNİN PEŞİNE TAKILMAYACAĞIZ"

Erdoğan'ın hayat pahalılığı, zamlar ve enflasyon karşısında suni bir gündem yaratmak istediğini belirten Özel, "Açlığın, yoksulluğun işsizliğin olduğu yerde Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine takılmayacağız" dedi.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan bazı detaylar şöyle:

"Biz her şeyin başladığı yerdeyiz. Burada olan veya burada olamayan ancak kalbi burada olan siz değerli yoldaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Birileri bize hakaret ediyor, saldırıyorlar, hiçbir şey olmasa bile ortaya bir tartışma atıyorlar. Şeriat tartışmasından sen bu ülkede ne elde edeceksin? Zamları, pahalılığı konuşmak istemiyorlar.

Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum; açlığın, yoksulluğun olduğu bir yere Erdoğan'ın suni gündemlerine katılmayacağız.

Cevap da vereyim; şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün... Hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz senin dilin... O yüzden şeriat, saltanat diyip kendisine son halife diye slogan attırdığın kimsenin kafasını karıştırma.

Biliyorsunuz ülke çok kötü yönetiliyor. Ülkenin en büyük sorunu enflasyon ve hayat pahalılığı. TCMB fiyat istikrarını sağlamak, enflasyonla mücadele için görevli kurur. Politikaları uygularken bağımsız olacak. Kanun öyle yazmış. Dün gece TCMB Başkanı Gaye hanım kendince istifa etti. Beş yılda beşinci başkan. 9 ayın sonunda görevden aldılar.

Genç eğitimli bir kadın gelmiş görev yapıyor ancak bu kadınla uğraşmaya başladır. İstifaya zorladılar. Sonunda istifa geldi yerine biri atandı. Şahap gider Hafize gelir, Hafize gider başka biri gelir.

"DEĞİŞİM İNANCIYLA BU PARTİ DEĞİŞECEK"

Listelerimiz dört dörtlük olmayabilir ama bu değişim inancıyla bu parti değişecek, gençleşecek ve iktidara yürüyecek. Söz veriyorum. Yeni bir yoldayız, bu yol temiz bir yoldur. Ülkenin kaderini değiştirmek, hep beraber zenginleşmek, yoksulluğu bitirmek için hep birlikte yürüyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz.

31 Mart seçimleri bu milletin iktidara sarı kart göstereceği seçimlerdir. CHP'yi yalnızlaştırmaya, şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. İttifak olsun diye her şeyi yaptık ama saygı duyduğumuz ortaklarımız çeşitli gerekçelerle reddettiler."