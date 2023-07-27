Özlem Tekin ortaya çıktı. Çiftliğine kilit vurup sırra kadem basmıştı

İstanbul'u terk edip Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen şarkıcı Özlem Tekin, çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı. Çiftliğinin kapısına kilit vuran Tekin’in şu an nerede olduğu merak ediliyordu. Onur Akay, Tekin'in nerde olduğunu açıkladı.

Özlem Tekin ortaya çıktı. Çiftliğine kilit vurup sırra kadem basmıştı

Özlem Tekin, kendisini eski 'Eski Türk Rock Star' olarak tanımladığı sosyal medya hesabından en son paylaşımı 28 Ağustos 2013'te yaptı. Zira Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzaklaşmıştı.

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KAPIYA KİLİT VURDU

Önceki yıllarda Milas'taki çiftliğinde birkaç kez görüntülenen Özlem Tekin, sırra kadem bastı.

Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurdu. Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını belirtti.

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ÖZLEM TEKİN'İN NERDE OLDUĞUNU DUYURDU

Onur Akay sitesinden yaptığı açıklamada Özlem Tekin için şunları yazdı:

Özlem Tekin’i merak eden sevenleri için bu yazıyı kaleme alıyorum. Özlem’in sağlık durumu iyi. Ancak maddi olarak sıkıntıları olduğundan çiftliğine kilit vurmak zorunda kaldı. Uzun zamandır annesi ile birlikte yaşıyor ve planı Bodrum’a yerleşmek. Şu an Bodrum Gündoğan’da olan Özlem Tekin’in sevenlerine de selamı var.


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