Özlem Ural İYİ Parti'den istifa etti

Kaynak: DHA
Özlem Ural İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti eski Balıkesir il başkanı ve önceki dönem milletvekili adaylarından Özlem Ural’ın, partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında milletvekili adaylığı için il başkanlığından istifa eden Özlem Ural, partisinden istifa etti.

Özlem Ural’ın e-devlet üzerinden İYİ Parti’den istifa ettiği öğrenilirken, istaf hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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İYİ Parti’nin Balıkesir’de kurulduğu günden bu yana Altıeylül İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, en son yapılan genel seçimlerde ise ikinci sıra milletvekili adayı olan Özlem Ural’ın partisinden istifa etmesi siyasi kulislerde şaşkınlıkla karşılandı.

Öte yandan istifaya neden olan olayın Turhan Çömez'in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı olduğu iddia edildi.

Ural'ın istifaya dair yarından sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

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