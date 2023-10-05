Ozon tabakası en büyük genişliklerinden birine ulaştı. Görüntüler 16 Eylül'de kaydedildi

Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakasında oluşan delik, bu yıl en büyük genişliklerinden birine ulaştı.

KAYNAK: AA
Ozon tabakası en büyük genişliklerinden birine ulaştı. Görüntüler 16 Eylül'de kaydedildi

Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Dünya atmosferi gözlem programı Copernicus Sentinel-5P uydusundan 16 Eylül'de alınan görüntüler, Antarktika'daki ozon deliğinin genişliğinin 26 milyon kilometrekareye çıktığını gösterdi.

Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı - 1

Genişliği ağustostan ekime değişen, eylül ortası ile ekim ortası arasında azami büyüklüğe ulaşan ozon deliği, bu yıl ağustos ayının ortalarından itibaren hızlıca büyüyerek, daha eylül ayı ortasında kaydedilen en büyük ozon deliklerinden biri oldu.

Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştı - 2

BU KADAR HIZLI BÜYÜMESİNİN NEDENİ NE?

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ocakta yayımlanan bir raporda, incelen ozon tabakasının yeniden iyileşmeye başladığı kaydedilmişti.

Ozon tabakasındaki deliğin bu kadar hızlı büyümesinin, deniz altı yanardağı Tonga'nın Ocak 2022'de faaliyete geçmesiyle ilişkili olabileceği yorumları yapılıyor.

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