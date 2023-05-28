Öztrak: Kimse oldubittiye getirmesin, sonuçlar belli olana kadar balkon konuşması yapmasın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sandıkların kapanması sonrası ilk açıklamayı yaptı. Sandık görevlilerine çağrı yapan Öztrak kimsenin işlemler tamamen sona erene kadar görev yerlerinden ayrılmamasını istedi. Öztrak, yeni açıklamayı saat 19.00’da yapacaklarını söyledi.

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili İkinci tur oy verme işlemi tamamlandı. Sandık başına giden ve bu seçimi bir demokrasi şenliğine çeviren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bu seçimde görev alan polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz.

Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, Islak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız.

Mevcut ve önceki dönem milletvekillerimiz, PM ve YDK üyelerimiz, örgütlerimiz, yerel yöneticilerimiz, her türlü engellemeye rağmen, seçim bölgelerinde görevlerinin başındalar.

Sandık başında görevli arkadaşlarımız, müşahitlerimiz, üstün bir sorumluluk anlayışıyla, görevlerini sürdürüyorlar.

Biz de Genel Merkezimizde kurduğumuz veri sistemiyle, sandık sonuçlarını takip ediyoruz.

Üstüne basa basa söylüyorum. Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız.

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÇAĞRI

Sadece iki adayı oyladığımız için sonuçlar bu akşam hızla belli olacak. Tüm yetkilileri sağduyulu davranmaya ve görevlerini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz. Sandık görevlilerimize ve müşahit arkadaşlarımıza özellikle görevlerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum.

Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz. Islak imzalı tutanakların seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacaksınız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceksiniz ve ıslak imzalı tutanakları Genel Merkezimize hızla ulaştıracaksınız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız.

“SAAT 19.00’DA YAPACAĞIMIZ AÇIKLAMAYI BEKLEYİN”

Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların, nasıl manipüle edildiğini ve ne kadar hızlı değiştiğini, bu seçimin ilk turu dahil AK Parti dönemindeki bütün seçimlerde gördük. bu yüzden tekrar ediyorum, görevinizin başından ayrılmayacaksınız.

Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz: Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın.

Milletimiz, saat 19:00’da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin.

Sevgili yurttaşlarımız, birleşe birleşe bugüne geldik. Bugün hep birlikte kazanacağız.

Demokrasi kazanacak,

“Yandaşımın değil,

Vatandaşımın refahı” diyenler kazanacak.

Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında bu ülkeye yeniden baharları getireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.