Pablo Escobar'ın ortağı yakalandı

İspanyol polisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, şüpheli bir uyuşturucu kaçakçısının Medellín'de uluslararası bir operasyonla yakalandığını duyurduktan sonra yakalanan şahsın Pablo Escobar'ın eski ortağı olduğunu bildirdi.

Tutuklanan şahsın bir zamanlar dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılığı örgütü olarak tanınan Medellín Kartelinin ana liderlerinden biri olduğu düşünülüyor. Medellín Karteli, Pablo Escobar tarafından kurulan ve yönetilen güçlü ve son derece organize bir uyuşturucu karteli ve terör örgütüydü.

Şüpheli, İspanya Ulusal Polisi ve Kolombiya Ulusal Polisi Polis İstihbarat Müdürlüğü'nün (DIPOL) ortak operasyonuyla tutuklandı. İspanya'da tutuklama emri çıkarılan şüphelinin, Kartel'in Avrupa'daki operasyonlarından doğrudan sorumlu olduğu ve Medellín Karteli ile İtalyan mafya grubu "Ndraguetta" ve Hollanda'da faaliyet gösteren Mocro Mafyası arasında bağlantı noktası olduğu düşünülüyor.