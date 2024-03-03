Pahalılığın son ürünü: Hiçli köfte. 'Ekonomi çok iyi' diyen emekli dayılar bu haber size

Son günlerde hayat pahalılığı artarken, enflasyon ve zamlar karşısında vatandaş ezildikçe eziliyor.

Maaşı cebine girmeden eriyen; kiraya, faturalara, kredi kartına olan borcu sebebiyle elinde hiçbir şey kalmayan vatandaş yine bir sonraki ayı umutla beklemeye başlıyor.

Gündemden düşmeyen 'Geçinemiyoruz' sözlerinin yanında bazı emeklilerin sokak röportajlarında "Ekonomi çok iyi, mutlu mesut yaşayıp gidiyoruz. Eskiden ekmek kuyrukları, su kuyrukları olurdu bak şimdi yok." sözleri de tartışma yaratıyor.

HİÇLİ KÖFTE SATILIYOR

Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf aslında ekonominin hangi boyuta geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gündem olan fotoğrafta bir işletmenin içinde hiçbir harç olmayan, dışı içli köfteye benzer bir ürün sattığı görüldü. Söz konusu fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafa bir başlık atarak "Bu da 'Hiçli Köfte' demek ki" dedi.

Bu görüntüleri gören "Ekonomi çok iyi" diyenlerin utanıp utanmayacağı detayı ise merak konusu oldu.

İÇLİ KÖFTE HANGİ YÖRENİNDİR?

Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde, Hatay, Gaziantep, Malatya gibi şehirlerinde sıkça tüketilir.

Yurtdışında da taklitleri yapılmaya çalışılır. Bazı yerlerde içli köfte 'Kibbeh' olarak da bilinir.

İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

İçli köfte yapmak için gerekli malzemeler ve temel adımlar şunlardır:

Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı sıcak su

300 gram kıyma (dana yada kuzu)

1 büyük soğan

2 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

İsteğe bağlı olarak maydanoz ve yeşil soğan

Sıvı yağ (kızartmak için)

İç harcı için:

1 büyük soğan

200 gram kıyma

Tuz, karabiber

Yapılışı:

İlk olarak iç harcı hazırlayın. Bunun için bir tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyin ve doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. Tuz ve karabiberle tatlandırın. İç harcınız hazır olduğunda ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

İnce bulguru bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu ekleyin ve bulgurların suyu çekmesini sağlayın. Bulgur suyunu çektikten sonra iyice karıştırın.

İçine rendelenmiş soğan, kıyma, biber salçası, kimyon, karabiber ve tuz ekleyerek bulgur karışımını yoğurun. Yoğurduğunuz karışım yumuşak bir hamur kıvamına gelmelidir.

Daha sonra içli köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve avucunuzla bastırarak açın.

Açtığınız hamurun içine hazırladığınız iç harçtan koyun ve hamuru kapatıp yuvarlayarak şekil verin.

Tüm içli köfteleri bu şekilde hazırladıktan sonra kızgın yağda kızartın. İçli köfteleriniz altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Kızaran içli köfteleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.

İçli köfteler sıcak servis edilir. Maydanoz veya yeşil soğanla süsleyerek servis