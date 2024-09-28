Paketli gıdalar kalp krizi riskini artırıyor mu?

Trans yağlar, yüksek şeker, sodyum ve çeşitli katkı maddeleriyle dolu olan bu ürünlerin aşırı tüketiminin kalp krizi riskini artırdığına dair kanıtlar giderek artıyor.

TRANS YAĞLAR VE KALP KRİZİ RİSKİ

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından yayımlanan bir makaleye göre, trans yağların kalp-damar hastalıkları üzerindeki zararlı etkileri iyi bilinmektedir. Trans yağlar, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini yükseltip iyi kolesterol (HDL) seviyelerini düşürerek damar tıkanıklığına ve sonuç olarak kalp krizine yol açabilir. AHA’nın tavsiyelerine göre, özellikle işlenmiş gıdalarda bulunan trans yağların tamamen beslenme düzeninden çıkarılması kalp sağlığı açısından kritik önemdedir.

YÜKSEK SODYUM TÜKETİMİ

Uzmanlar, paketli gıdalardaki yüksek sodyum miktarının hipertansiyona neden olabileceğini ve bunun da kalp krizi riskini artırabileceğini belirtiyor. Harvard Halk Sağlığı Fakültesi'nden Dr. Walter Willett, "Paketli gıdalar ve hazır yemekler, genellikle günlük tuz ihtiyacımızın çok üzerinde sodyum içerir. Bu durum, yüksek tansiyona ve uzun vadede kalp krizi riskinin artmasına yol açabilir" diyor. Yapılan araştırmalar, günlük sodyum alımının azaltılmasının, kalp krizi geçirme riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor.

ŞEKER VE KALP SAĞLIĞI

Paketli gıdaların çoğu aynı zamanda yüksek miktarda rafine şeker içeriyor. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre, aşırı şeker tüketimi sadece obezite ve diyabet riskini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kalp-damar sağlığını da tehdit ediyor. Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, "Yüksek şekerli diyetler, trigliserit seviyelerini artırarak kalp krizi ve felç riskini yükseltebilir. Ayrıca insülin direnci ve inflamasyonu tetikleyerek damar sağlığını olumsuz etkiler" ifadelerini kullanıyor.

İŞLENMİŞ GIDALARDAKİ KİMYASAL KATKILAR

Paketli gıdalarda bulunan bazı kimyasal katkı maddeleri de kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), paketli gıdalarda yaygın olarak kullanılan koruyucu maddeler ve renklendiricilerin uzun süreli tüketiminde vücutta inflamasyona neden olabileceğini belirtiyor. EFSA, özellikle fosfat katkı maddelerinin kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için işlenmiş ve paketli gıdaların tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor. "Gerçek, doğal gıdalar tercih edilmeli, taze sebze ve meyveler diyetin büyük bölümünü oluşturmalı" diyen İngiltere'den Oxford Üniversitesi Kalp Sağlığı Bölümü'nden Dr. Aseem Malhotra, işlenmiş gıdaların kalp krizlerine zemin hazırladığını ifade ediyor. Dr. Malhotra, doğal gıdalardan oluşan bir beslenme düzeninin kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.

Paketli gıdaların içerdiği trans yağlar, yüksek şeker ve sodyum, kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörler olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu gıdaların aşırı tüketiminin kalp krizi riskini artırdığını ve özellikle işlenmemiş, doğal gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kalp sağlığını korumak için beslenme düzeninde daha sağlıklı, taze ve doğal gıdalara yönelmek büyük önem taşıyor.