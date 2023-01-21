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Pakistan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını en güçlü şekilde kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirerek, en güçlü şekilde kınadı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 20:22
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Pakistan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını en güçlü şekilde kınadı

Pakistan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını en güçlü şekilde kınadı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu duyarsız ve provokatif eylemin dünya genelindeki 1,5 milyardan fazla Müslümanın dini hassasiyetlerini rencide ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirilerek en güçlü şekilde kınandı.

Bu tür eylemlerin meşru ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine işaret edilen açıklamada, ifade özgürlüğünün uluslararası hukuk kapsamında nefret söyleminde bulunmama ve insanları şiddete kışkırtmama gibi yükümlülükler taşıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve din ve inanç temelinde şiddeti kışkırtmaya karşı ortak bir kararlılık göstermesi çağrısında bulunularak, dünyanın inançlar arası uyum ve barışçıl şekilde bir arada yaşamak için birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Pakistan’ın konuyla ilgili endişelerinin İsveç makamlarına iletildiğine işaret edilen açıklamada, İsveç’ten Pakistan halkının ve dünya genelindeki Müslümanların hassasiyetlerine karşı duyarlı olması ve İslamofobik eylemleri engellemek için adım atması istendi.

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