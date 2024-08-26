Pakistan’da 3 ayrı terör saldırısı: 39 can kaybı

Kaynak: İHA
Pakistan’da 3 ayrı terör saldırısı: 39 can kaybı

Pakistan'da 3 ayrı terör saldırısında toplamda 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan’da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından polis karakolunda, demiryolu hattında ve otoyolda düzenlenen 3 ayrı saldırıda toplam 39 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde ayrılıkçı gruplar tarafından 3 ayrı saldırı düzenlendi. Yetkililer, polis karakoluna düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin, demiryolu köprüsündeki saldırıda 6 kişinin, otoyol saldırısında ise 23 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi yaptığı açıklamada, “Bu saldırılar Parkistan’da karışıklığa neden olmak için iyi düşünülmüş bir plan” ifadelerini kullanırken, güvenlik güçlerinin saldırıların ardından düzenlediği operasyonlarda 12 saldırganın öldürüldüğünü aktardı.

Saldırıları üstlenen Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), biri büyük askeri üs olmak üzere birçok noktaya saldırı düzenlendiğini iddia etti, ancak Pakistanlı yetkililer henüz bu iddiaları doğrulamadı.

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