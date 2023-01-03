Pakistan'da enerji tasarrufu kapsamında iş yerleri erken kapanacak

Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası başkent İslamabad'da, enerji tasarrufu planıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Asıf, toplantıda tüm federal hükümet departmanlarında yüzde 30 elektrik tasarrufu yapılması ve gereksiz elektrik tüketiminden kaçınılması kararı alındığını söyledi.

Enerji tasarrufu planı kapsamında iş yerlerinin 20.30'da kapanacağını belirten Asıf, düğün salonlarının da en geç saat 22.00'ye kadar açık kalacağını ifade etti.

Asıf, sokak lambalarının da aralıklı olarak çalıştırılacağını dile getirerek, ülkede elektrikli motosikletlerin yaygınlaştırılması için çalışma yapacaklarını aktardı.

Pakistan'ın yılda 3 milyar dolarlık petrol kullandığını anımsatan Asıf, elektrikli motosikletlerin kullanılmasının bu sebeple önemli olduğunu vurguladı.

Asıf, enerji tasarrufu planının uygulanması halinde bunun, ülkeye 273 milyon dolarlık katkısının olacağını kaydetti.